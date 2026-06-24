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Heute 21:00 Uhr
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WM heute: Bosnien & Herzegowina - Katar

Am letzten Spieltag der Gruppenphase treffen Bosnien & Herzegowina und Katar aufeinander. Es geht um die Chance auf den Aufstieg. LIVE- Infos:

WM heute: Bosnien & Herzegowina - Katar Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Bosnien & Herzegowina und Katar kämpfen am letzten Gruppenspieltag der WM 2026 um die Chance auf die K.o.-Phase (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es wartet ein Entscheidungsspiel: Die Europäer halten bei einem Punkt und Rang drei in der Gruppe. Katar ist ebenfalls mit einem Zähler Vierter.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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