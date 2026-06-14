Spielersuche über Social Media: Kap Verdes Weg zur WM

Kap Verde ist nach Island und Curaçao das Land mit der drittgeringsten Einwohnerzahl, das sich jemals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

Nur rund 530.000 Menschen leben in dem Inselstaat vor der nordwestlichen Küste Afrikas.

Kap Verde, das 1975 seine Unabhängigkeit von Portugal erklärte, zählt damit zu den kleinsten Nationen, die es auf die größte Bühne des Weltfußballs geschafft haben.

Verband erst 1982 gegründet

Dass dieser Erfolg möglich wurde, wirkt auf den ersten Blick erstaunlich. Der kapverdische Fußballverband wurde erst 1982 gegründet. Um die Nationalmannschaft konkurrenzfähig zu machen, suchte man früh nach Spielern aus dem Ausland.

Viele Kinder von ausgewanderten Kapverdiern wachsen nämlich in Ländern wie Portugal, Frankreich, Niederlande oder Irland auf. Genau dort begann auch die Suche nach potenziellen Nationalspielern.

Insgesamt sind 13 der 26 nominierten Spieler nicht auf Kap Verde geboren bzw. aufgewachsen.

Innenverteidiger wurde über Linkedin kontaktiert

Ein Beispiel ist Roberto Lopes, geboren in Dublin als Sohn einer irischen Mutter und eines kapverdischen Vaters. Eine erste Kontaktaufnahme des Verbands über Linkedin hielt er zunächst für einen Scherz oder einen Betrugsversuch.

Die portugiesisch formulierte Nachricht blieb unbeantwortet, ehe der Verband es erneut auf Englisch versuchte.

Diesmal reagierte Lopes und entschied sich daraufhin für das Abenteuer Kap Verde. Seitdem absolvierte er bereits 45 Länderspiele für die Nationalmannschaft.

Ein Viertel der WM-Kicker: Hier geboren, dort im Kader