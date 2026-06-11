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Kap Verde im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Kap Verde im Check:

Kap Verde im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 67

Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt

Teamchef: Pedro Leitão Brito/Bubista (seit 2020)

Marktwert gesamt: 54,50 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Logan Costa (FC Villarreal) – 15 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Dailon Livramento (Casa Pia/POR)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Kap Verdes Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Kap Verde reist als absoluter Außenseiter zur ersten WM an. Die individuelle Qualität ist begrenzt, viele Spieler agieren außerhalb der Topligen. In einer schweren Gruppe ist jeder Punkt ein Erfolg. Ein Achtungserfolg oder Sensations-Remis ist möglich, ein Weiterkommen wäre jedoch eine große Überraschung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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