Kap Verde im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Kap Verde im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 67
Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt
Teamchef: Pedro Leitão Brito/Bubista (seit 2020)
Marktwert gesamt: 54,50 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Logan Costa (FC Villarreal) – 15 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Dailon Livramento (Casa Pia/POR)
Bevorzugtes System: 4-2-3-1
Kap Verdes Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Kap Verde reist als absoluter Außenseiter zur ersten WM an. Die individuelle Qualität ist begrenzt, viele Spieler agieren außerhalb der Topligen. In einer schweren Gruppe ist jeder Punkt ein Erfolg. Ein Achtungserfolg oder Sensations-Remis ist möglich, ein Weiterkommen wäre jedoch eine große Überraschung.