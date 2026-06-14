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Portugiesen gedenken verstorbenem Teamkollegen mit Armband

Die portugiesischen Spieler werden bei allen Spielen und Trainings ein Armband zur Erinnerung an den vor einem Jahr tödlich verunglückten Diogo Jota tragen.

Portugiesen gedenken verstorbenem Teamkollegen mit Armband Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © APA
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Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur Fußball-WM gereist.

Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Liverpool-Stürmer war am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

"Wir wissen das sehr zu schätzen", sagte Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida. Der Premierminister habe den Spielern "die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen".

Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen.

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