Ein Viertel der WM-Kicker: Hier geboren, dort im Kader

Die WM 2026 beweist, dass zwischen "do bin i her" und "do kea i hi" ein Unterschied liegen kann.

Rund ein Viertel jener Spieler, die in den 48 Kadern der Turnier-Teilnehmer stehen, sind nicht in jenem Land zu Welt gekommen, das sie repräsentieren.

Von den 1.248 Kickern sind es 288.

Die Welt ist ein Dorf

Die Welt ist ein Dorf, sagt man. Und da ist es von einem Haus zum anderen eben nicht weit, auch wenn in Realität viele Tausend Kilometer dazwischenliegen.

40 von 48 Nationen setzen auf zumindest einen Spieler mit einem anderen Geburtsland.

Österreich eine von acht Ausnahmen