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WM 2026 heute: Niederlande - Japan

Auf die Elftal wartet zum Auftakt der Gruppe F mit Japan ein harter Brocken. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Niederlande - Japan Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Die Niederlande starten am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) gegen Japan in die Fußball-WM 2026.

Die Elf von Ronald Koeman testete zuletzt gegen Usbekistan und gewann die WM-Generalprobe 2:1, davor unterlag man ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:1.

Die Japaner gewannen ihren letzten Test gegen Island 1:0, damit konnten die "Samurai Blue", die von vielen als Dark Horse angesehen werden, alle ihre letzten fünf Partien gewinnen.

In Gruppe F treffen die beiden außerdem noch auf Tunesien und Schweden, die beide ebenfalls keine Fußballzwerge sind. Dementsprechend wird eine offene und spannende Gruppenphase erwartet.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

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