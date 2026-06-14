Die Niederlande starten am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) gegen Japan in die Fußball-WM 2026.

Die Elf von Ronald Koeman testete zuletzt gegen Usbekistan und gewann die WM-Generalprobe 2:1, davor unterlag man ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:1.

Die Japaner gewannen ihren letzten Test gegen Island 1:0, damit konnten die "Samurai Blue", die von vielen als Dark Horse angesehen werden, alle ihre letzten fünf Partien gewinnen.

In Gruppe F treffen die beiden außerdem noch auf Tunesien und Schweden, die beide ebenfalls keine Fußballzwerge sind. Dementsprechend wird eine offene und spannende Gruppenphase erwartet.

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