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Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Niederlande - Japan
Auf die Elftal wartet zum Auftakt der Gruppe F mit Japan ein harter Brocken. LIVE-Infos:
Die Niederlande starten am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) gegen Japan in die Fußball-WM 2026.
Die Elf von Ronald Koeman testete zuletzt gegen Usbekistan und gewann die WM-Generalprobe 2:1, davor unterlag man ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:1.
Die Japaner gewannen ihren letzten Test gegen Island 1:0, damit konnten die "Samurai Blue", die von vielen als Dark Horse angesehen werden, alle ihre letzten fünf Partien gewinnen.
In Gruppe F treffen die beiden außerdem noch auf Tunesien und Schweden, die beide ebenfalls keine Fußballzwerge sind. Dementsprechend wird eine offene und spannende Gruppenphase erwartet.
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