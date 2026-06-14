Im Partybus! So tritt Curaçao als Gute-Laune-Team der WM auf

Party-Stimmung statt Hochsicherheitstrakt
Das blaue Gefährt hat nicht einmal Fenster – was bei den Fans vor Ort und im Netz für Riesenjubel sorgt. So bekommt nämlich jeder hautnah mit, wie die Spieler im Inneren zur Musik voll abgehen, lautstark mitsingen und im Takt gegen die Karosserie trommeln.
"Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched." – bringt es ein viraler Clip auf Instagram auf den Punkt.
Sportlich Außenseiter, menschlich Weltklasse
Rein am Papier gehört Curaçao sicher nicht zu den Favoriten auf den Titel, aber den inoffiziellen Preis für die sympathischste Truppe haben sie schon jetzt in der Tasche.
Mit ihren Tanzeinlagen und der legendären Busfahrt punktet das Team als absoluter Publikumsliebling. Sie beweisen eindrucksvoll, dass man für einen ganz großen Auftritt kein Millionen-Budget braucht, sondern einfach nur einen alten Bus und richtig gute Laune.
Dass es die Truppe von Dick Advocaat Truppe auch ernst meint, zeigt sich heute Abend: Curaçao bestreitet um 19:00 Uhr sein erstes WM-Spiel gegen Deutschland.
Ob sie auch auf dem Rasen für so viel Stimmung sorgen wie bei ihrer Ankunft, wird sich zeigen – wir sind auf jeden Fall gespannt!