Im Partybus! So tritt Curaçao als Gute-Laune-Team der WM auf

Die WM 2026 hat ihre Fan-Lieblinge gefunden – und sie kommen nicht aus einem der großen, etablierten Fußball-Länder!

Während die Top-Nationen oft tiefenentspannt oder vollkommen fokussiert im sterilen Luxusliner vorfahren, sorgt der krasse Außenseiter Curaçao für die lässigsten Auftritte der Turniergeschichte.

Die Karibik-Kicker pfeifen auf das übliche Protokoll und erobern die Herzen der Fans als das absolute Gute-Laune-Team der Weltmeisterschaft.

Wie viel echte Spielfreude in der Truppe steckt, zeigt sich heute Abend: Curaçao bestreitet um 19 Uhr sein allererstes WM-Spiel gegen Deutschland. Im LIVE-Ticker>>>

Rhythmus im Blut – vom Bus bis zum Trainingsplatz

Wie viel Schmäh und positive Energie in der Truppe steckt, zeigen die Kicker bei jeder Gelegenheit. Wer glaubt, dass vor den Einheiten bittere Ernsthaftigkeit herrscht, täuscht sich gewaltig: Die Spieler tanzen regelmäßig mit breitem Grinsen und zu lauter Musik auf den Trainingsplatz. Diese unbeschwerte Lockerheit zieht sich durch den gesamten WM-Auftritt der Mannschaft.

Der absolute Höhepunkt dieser Charme-Offensive ist aber ihr virales Ankunfts-Video, das im Netz gerade für Riesenwirbel sorgt. Das Team fährt nämlich standesgemäß im puren Kult-Stil vor: in einem umgebauten, alten US-Schulbus.