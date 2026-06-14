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Im Partybus! So tritt Curaçao als Gute-Laune-Team der WM auf

Heute um 21 Uhr geht's gegen Deutschland – aber vorher wird im Partybus getanzt! Klick rein und sieh dir die viralen Videos vom sympathischen WM-Außenseiter an.

Im Partybus! So tritt Curaçao als Gute-Laune-Team der WM auf Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 hat ihre Fan-Lieblinge gefunden – und sie kommen nicht aus einem der großen, etablierten Fußball-Länder!

Während die Top-Nationen oft tiefenentspannt oder vollkommen fokussiert im sterilen Luxusliner vorfahren, sorgt der krasse Außenseiter Curaçao für die lässigsten Auftritte der Turniergeschichte.

Die Karibik-Kicker pfeifen auf das übliche Protokoll und erobern die Herzen der Fans als das absolute Gute-Laune-Team der Weltmeisterschaft.

Wie viel echte Spielfreude in der Truppe steckt, zeigt sich heute Abend: Curaçao bestreitet um 19 Uhr sein allererstes WM-Spiel gegen Deutschland. Im LIVE-Ticker>>>

Rhythmus im Blut – vom Bus bis zum Trainingsplatz

Wie viel Schmäh und positive Energie in der Truppe steckt, zeigen die Kicker bei jeder Gelegenheit. Wer glaubt, dass vor den Einheiten bittere Ernsthaftigkeit herrscht, täuscht sich gewaltig: Die Spieler tanzen regelmäßig mit breitem Grinsen und zu lauter Musik auf den Trainingsplatz. Diese unbeschwerte Lockerheit zieht sich durch den gesamten WM-Auftritt der Mannschaft.

Der absolute Höhepunkt dieser Charme-Offensive ist aber ihr virales Ankunfts-Video, das im Netz gerade für Riesenwirbel sorgt. Das Team fährt nämlich standesgemäß im puren Kult-Stil vor: in einem umgebauten, alten US-Schulbus.

Party-Stimmung statt Hochsicherheitstrakt

Das blaue Gefährt hat nicht einmal Fenster – was bei den Fans vor Ort und im Netz für Riesenjubel sorgt. So bekommt nämlich jeder hautnah mit, wie die Spieler im Inneren zur Musik voll abgehen, lautstark mitsingen und im Takt gegen die Karosserie trommeln.

"Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched." – bringt es ein viraler Clip auf Instagram auf den Punkt.

Sportlich Außenseiter, menschlich Weltklasse

Rein am Papier gehört Curaçao sicher nicht zu den Favoriten auf den Titel, aber den inoffiziellen Preis für die sympathischste Truppe haben sie schon jetzt in der Tasche.

Mit ihren Tanzeinlagen und der legendären Busfahrt punktet das Team als absoluter Publikumsliebling. Sie beweisen eindrucksvoll, dass man für einen ganz großen Auftritt kein Millionen-Budget braucht, sondern einfach nur einen alten Bus und richtig gute Laune.

Dass es die Truppe von Dick Advocaat Truppe auch ernst meint, zeigt sich heute Abend: Curaçao bestreitet um 19:00 Uhr sein erstes WM-Spiel gegen Deutschland.

Ob sie auch auf dem Rasen für so viel Stimmung sorgen wie bei ihrer Ankunft, wird sich zeigen – wir sind auf jeden Fall gespannt!

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