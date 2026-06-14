Kurios! Marokko-Elf ohne im Land geborenen Spieler

Das gab es noch nie! Beim Duell Marokkos gegen Brasilien bei der FIFA Fußball-WM ( >>> zum Spielbericht) stand zwischen Minute 65 und Minute 89 kein einziger Spieler am Feld, der in Marokko geboren wurde.

Mit der Einwechslung von Samir El Mourabet, der für Azzedine Ounahi ins Spiel kam, bestand die marokkanische Elf ausschließlich aus Spielern, die im Ausland auf die Welt gekommen waren.

Zu diesem Zeitpunkt waren vier Spieler in Frankreich geboren, drei in Spanien, zwei in Belgien, und einer in den Niederlanden und Kanada.

Erst mit der Einwechslung von Soufiane Rahimi in der 89. Minute war bei den Nordafrikanern wieder ein Spieler am Platz, der im Land geboren wurde.

Ein Viertel der WM-Kicker: Hier geboren, dort im Kader