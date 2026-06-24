Schirilegende: Messis 1:0 gegen ÖFB-Team war irregulär

Das ÖFB-Team musste sich nach einem Doppelpack von Superstar Lionel Messi mit 0:2 gegen Argentinien geschlagen geben.

Teamchef Ralf Rangnick war nach dem Spiel alles andere als einverstanden mit der Darbietung des Unparteiischen >>>

Rückendeckung bekommt er jetzt auch von der deutschen Schiedsrichterlegende Manuel Gräfe. Der Wirtschaftsjournalist Florian Weyand fragt Gräfe auf "X", ob der Treffer zum 1:0 nicht nach einem Foul von Alexis Mac Allister an Xaver Schlager in der Entstehung irregulär wäre und der VAR hätte eingreifen müssen.

"Ein Schelm, wer Böses dabei denkt..."

Der Ex-Schiedsrichter antwortet: "Ja, war ein Foul, denn er trifft/tritt Schlager erst mit dem linken Bein, hebt ihn dadurch auch aus & erst nach dem Treffer wird der Ball mit dem re. Schienbein geblockt. Schiedsrichter dachte, Ball gespielt – sieht man bei der Ref Cam, weil er auf den Ball zeigt. (Wieder!) Glück für ARG!"

Der Deutsche fügt hinzu: "Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…"