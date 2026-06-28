"Dummheit!" ÖFB-Team macht sich Vorwürfe

"Hoffen, dass nichts passiert, ist eigentlich nicht unsere Identität!"
David Alaba sagt: "Wenn du so rausfliegst, bist du selbst schuld. Da war auf jeden Fall auch Dummheit mit dabei."
Sabitzer hat den Braten gerochen
Marcel Sabitzer will den Braten schon irgendwie gerochen haben.
"Mir hat das gar nicht gepasst. Es hat sich nicht gut angefühlt. Das kann nicht gut gehen, es ist auch nicht gut gegangen. Hoffen, dass nichts passiert, ist eigentlich nicht unsere Identität. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt der Steirer.
Was sagt Rangnick?
"Das müssen wir aufarbeiten", weiß Phillipp Mwene. Sabitzer weiß bereits, was gefehlt hat: "Wir müssen da viel mehr durchsichern, von hinten nach vorne schieben. Wir waren zu passiv, das war nicht unser Plan. Wenn du das nicht schaffst, dann passiert so etwas."
Rangnick sieht es nicht ganz so kritisch.
Der Teamchef sagt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Natürlich hätten wir uns alles Mögliche vorwerfen lassen müssen – auch zurecht, oder vielleicht auch nicht zurecht."
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