"Dummheit!" ÖFB-Team macht sich Vorwürfe

Es waren 20 Minuten der puren Langeweile.

Ab der 70. Spielminute schienen sich die Algerier und die Österreicher einig zu sein – 2:2, alles gut, alle zufrieden.

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Die Nordafrikaner hielten den Ball in den eigenen Reihen. "Niemand hat in den letzten 15 Minuten erwartet, dass hier irgendjemand noch ein Tor schießt", sagt Ralf Rangnick.

"Mit dem Feuer gespielt"

Doch Riyad Mahrez traf in der 93. Minute zum 3:2 für Algerien und damit mitten ins österreichische Herz. Sasa Kalajdzic erlöste die ÖFB-Kicker zwei Minuten später mit dem Ausgleich.

Doch ihr Verhalten vor dem 2:3 wurmt die ÖFB-Kicker ordentlich.

"Wir haben uns mit dem Feuer gespielt, wir haben Öl reingegossen, wir waren raus für ein paar Minuten. Das war dumm von uns, war fahrlässig, und wäre fast bestraft worden", ärgert sich Michael Gregoritsch.