Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Endstand
3:3
1:1 , 2:2
  • Rafik Belghali
  • Riyad Mahrez
  • Riyad Mahrez
  • Marko Arnautovic
  • Marcel Sabitzer
  • Sasa Kalajdzic
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Dummheit!" ÖFB-Team macht sich Vorwürfe

Das eigene Verhalten in den Minuten vor dem 2:3 bereitet David Alaba und Co. Kopfzerbrechen.

Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es waren 20 Minuten der puren Langeweile.

Ab der 70. Spielminute schienen sich die Algerier und die Österreicher einig zu sein – 2:2, alles gut, alle zufrieden.

Highlight-VIDEO zum Spiel >>>

Die Nordafrikaner hielten den Ball in den eigenen Reihen. "Niemand hat in den letzten 15 Minuten erwartet, dass hier irgendjemand noch ein Tor schießt", sagt Ralf Rangnick.

"Mit dem Feuer gespielt"

Doch Riyad Mahrez traf in der 93. Minute zum 3:2 für Algerien und damit mitten ins österreichische Herz. Sasa Kalajdzic erlöste die ÖFB-Kicker zwei Minuten später mit dem Ausgleich.

Doch ihr Verhalten vor dem 2:3 wurmt die ÖFB-Kicker ordentlich.

"Wir haben uns mit dem Feuer gespielt, wir haben Öl reingegossen, wir waren raus für ein paar Minuten. Das war dumm von uns, war fahrlässig, und wäre fast bestraft worden", ärgert sich Michael Gregoritsch.

"Hoffen, dass nichts passiert, ist eigentlich nicht unsere Identität!"

Marcel Sabitzer

David Alaba sagt: "Wenn du so rausfliegst, bist du selbst schuld. Da war auf jeden Fall auch Dummheit mit dabei."

Sabitzer hat den Braten gerochen

Marcel Sabitzer will den Braten schon irgendwie gerochen haben.

"Mir hat das gar nicht gepasst. Es hat sich nicht gut angefühlt. Das kann nicht gut gehen, es ist auch nicht gut gegangen. Hoffen, dass nichts passiert, ist eigentlich nicht unsere Identität. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt der Steirer.

Was sagt Rangnick?

"Das müssen wir aufarbeiten", weiß Phillipp Mwene. Sabitzer weiß bereits, was gefehlt hat: "Wir müssen da viel mehr durchsichern, von hinten nach vorne schieben. Wir waren zu passiv, das war nicht unser Plan. Wenn du das nicht schaffst, dann passiert so etwas."

Rangnick sieht es nicht ganz so kritisch.

Der Teamchef sagt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Natürlich hätten wir uns alles Mögliche vorwerfen lassen müssen – auch zurecht, oder vielleicht auch nicht zurecht."

Mehr zum Thema

"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

ÖFB-Team
43
Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

ÖFB-Team
18
Sasa Kalajdzic: Der unwahrscheinliche ÖFB-Held

Sasa Kalajdzic: Der unwahrscheinliche ÖFB-Held

ÖFB-Team
21
Goldtorschütze Kalajdzic: "Ich hab 500 Watschen kassiert"

Goldtorschütze Kalajdzic: "Ich hab 500 Watschen kassiert"

ÖFB-Team
17
Ein Einser, zwei Fünfer! Die Noten zum Wahnsinn von Kansas City

Ein Einser, zwei Fünfer! Die Noten zum Wahnsinn von Kansas City

ÖFB-Team
123
Mit dieser ÖFB-Elf gegen Algerien!

Mit dieser ÖFB-Elf gegen Algerien!

Fußball WM
13
Das Wunder von Kansas

Das Wunder von Kansas

Fußball WM
14

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Algerien Kansas City LAOLA1+ Harald Prantl David Alaba Ralf Rangnick Marcel Sabitzer Michael Gregoritsch