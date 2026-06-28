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WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das 1/16-Finale

WM 2026 Sechzehntel-Finale im TV: Welche Spiele zeigt der ORF, welche ServusTV? Hier der komplette Überblick mit allen Terminen der ersten K.o.-Runde:

WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das 1/16-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem Sechzehntelfinale beginnt bei der WM 2026 die K.-o.-Phase.

16 Spiele stehen zwischen 28. Juni und 4. Juli am Programm, und wie schon in der Vorrunde teilen sich ORF und ServusTV die Übertragungen in Österreich auf.

Österreich vs. Spanien bei Servus TV

ServusTV zeigt mit Südafrika gegen Kanada bereits heute das erste K.-o.-Spiel des Turniers.

Der ORF hat mit Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Deutschland und England gleich 4 der Top-Nationen im Programm.

Das ÖFB-Team trifft am 2. Juli auf Spanien - das Spiel läuft live auf ServusTV. Insgesamt zeigt ORF 1 acht der 16 Partien, ServusTV ebenfalls acht. Alle Spiele sind zusätzlich im Stream auf ORF ON beziehungsweise ServusTV On zu sehen.

Der komplette TV-Spielplan im Überblick:

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Sender

28.06.

21:00

Südafrika – Kanada

ServusTV

29.06.

19:00

Brasilien – Japan

ORF 1

29.06.

22:30

Deutschland – Paraguay

ORF 1

30.06.

03:00

Niederlande – Marokko

ORF 1

30.06.

19:00

Elfenbeinküste – Norwegen

ServusTV

30.06.

23:00

Frankreich – Schweden

ServusTV

01.07.

03:00

Mexiko – Ecuador

ServusTV

01.07.

18:00

England – DR Kongo

ORF 1

01.07.

22:00

Belgien – Senegal

ORF 1

02.07.

02:00

USA – Bosnien-Herzegowina

ORF 1

02.07.

21:00

Spanien – Österreich

ServusTV

03.07.

01:00

Portugal – Kroatien

ServusTV

03.07.

05:00

Schweiz – Algerien

ServusTV

03.07.

20:00

Australien – Ägypten

ORF 1

04.07.

00:00

Argentinien – Kap Verde

ORF 1

04.07.

03:30

Kolumbien – Ghana

ORF 1

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