Datum
Uhrzeit
Begegnung
Sender
28.06.
21:00
Südafrika – Kanada
ServusTV
29.06.
19:00
Brasilien – Japan
ORF 1
29.06.
22:30
Deutschland – Paraguay
ORF 1
30.06.
03:00
Niederlande – Marokko
ORF 1
30.06.
19:00
Elfenbeinküste – Norwegen
ServusTV
30.06.
23:00
Frankreich – Schweden
ServusTV
01.07.
03:00
Mexiko – Ecuador
ServusTV
01.07.
18:00
England – DR Kongo
ORF 1
01.07.
22:00
Belgien – Senegal
ORF 1
02.07.
02:00
USA – Bosnien-Herzegowina
ORF 1
02.07.
21:00
Spanien – Österreich
ServusTV
03.07.
01:00
Portugal – Kroatien
ServusTV
03.07.
05:00
Schweiz – Algerien
ServusTV
03.07.
20:00
Australien – Ägypten
ORF 1
04.07.
00:00
Argentinien – Kap Verde
ORF 1
04.07.
03:30
Kolumbien – Ghana
ORF 1
WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das 1/16-Finale
WM 2026 Sechzehntel-Finale im TV: Welche Spiele zeigt der ORF, welche ServusTV? Hier der komplette Überblick mit allen Terminen der ersten K.o.-Runde:
Mit dem Sechzehntelfinale beginnt bei der WM 2026 die K.-o.-Phase.
16 Spiele stehen zwischen 28. Juni und 4. Juli am Programm, und wie schon in der Vorrunde teilen sich ORF und ServusTV die Übertragungen in Österreich auf.
Österreich vs. Spanien bei Servus TV
ServusTV zeigt mit Südafrika gegen Kanada bereits heute das erste K.-o.-Spiel des Turniers.
Der ORF hat mit Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Deutschland und England gleich 4 der Top-Nationen im Programm.
Das ÖFB-Team trifft am 2. Juli auf Spanien - das Spiel läuft live auf ServusTV. Insgesamt zeigt ORF 1 acht der 16 Partien, ServusTV ebenfalls acht. Alle Spiele sind zusätzlich im Stream auf ORF ON beziehungsweise ServusTV On zu sehen.