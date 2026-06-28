WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das 1/16-Finale

Mit dem Sechzehntelfinale beginnt bei der WM 2026 die K.-o.-Phase.

16 Spiele stehen zwischen 28. Juni und 4. Juli am Programm, und wie schon in der Vorrunde teilen sich ORF und ServusTV die Übertragungen in Österreich auf.

Österreich vs. Spanien bei Servus TV

ServusTV zeigt mit Südafrika gegen Kanada bereits heute das erste K.-o.-Spiel des Turniers.

Der ORF hat mit Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Deutschland und England gleich 4 der Top-Nationen im Programm.

Das ÖFB-Team trifft am 2. Juli auf Spanien - das Spiel läuft live auf ServusTV. Insgesamt zeigt ORF 1 acht der 16 Partien, ServusTV ebenfalls acht. Alle Spiele sind zusätzlich im Stream auf ORF ON beziehungsweise ServusTV On zu sehen.

Der komplette TV-Spielplan im Überblick: