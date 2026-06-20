WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Elfenbeinküste

Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste (Samstag, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs. Schweden

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs. Curaçao

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs. Japan

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

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