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Deutschland GER
Elfenbeinküste CIV
Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Deutschland - Elfenbeinküste
Fixiert Deutschland mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste die K.o.-Phase? LIVE-Infos:
Deutschland bekommt es am Samstag (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Gruppe E der Fußball-WM 2026 mit der Elfenbeinküste zu tun.
Das DFB-Team konnte sich nach einem kurzen Wackler klar und deutlich mit 7:1 gegen Curacao durchsetzen.
Ebenfalls ein Happy-End gab es für die Elfenbeinküste. Diallo erlöste die Ivorer gegen Ecuador spät (1:0) und sorgte für den ersten Sieg im ersten Gruppenspiel.
Der Weltranglisten-Zehnte (Deutschland) geht als Favorit in die Begegnung, dennoch sollte man sich der Gefahr des Gegners bewusst sein.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe E >>>