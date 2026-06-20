Deutschland bekommt es am Samstag (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Gruppe E der Fußball-WM 2026 mit der Elfenbeinküste zu tun.

Das DFB-Team konnte sich nach einem kurzen Wackler klar und deutlich mit 7:1 gegen Curacao durchsetzen.

Ebenfalls ein Happy-End gab es für die Elfenbeinküste. Diallo erlöste die Ivorer gegen Ecuador spät (1:0) und sorgte für den ersten Sieg im ersten Gruppenspiel.

Der Weltranglisten-Zehnte (Deutschland) geht als Favorit in die Begegnung, dennoch sollte man sich der Gefahr des Gegners bewusst sein.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe E >>>

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