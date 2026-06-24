Südafrika Südafrika RSA
Südkorea Südkorea KOR
Morgen 03:00 Uhr
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WM um 3:00 Uhr: Südafrika - Südkorea

In Gruppe A der WM muss Südafrika im Duell mit Südkorea gewinnen. LIVE-Infos:

WM um 3:00 Uhr: Südafrika - Südkorea Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Südafrika muss am letzten Gruppenspieltag gegen Südkorea gewinnen, um die Chance auf die K.-o.-Phase bei der WM 2026 zu wahren (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Den Südkoreanern, aktuell Zweiter mit drei Zählern, reicht ein Remis für die K.-O.-Phase. Gegen die Bafana Bafana, mit einem Zähler derzeit am Tabellenende, sind die Asiaten leichter Favorit.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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