NEWS
Im VIDEO: Schottland verteilt Geschenke an Vinicius Jr.
Beim Comeback von Neymar brilliert erneut der Real-Star. Nach je einem Tor in den ersten zwei Spielen schnürt er nun den Doppelpack. Die Highlights im Video:
Vinicius Junior schießt die Selecao zum Gruppensieg!
Gegen fehleranfällige Schotten schnürt der Brasilien-Star einen Doppelpack. Im Fokus steht aber auch Altstar Neymar, der erstmals wieder seit 2023 für die brasilianische Nationalmannschaft auflief.
981 Tage! Neymar-Tränen nach Comeback
Alle drei Tore der Brasilianer, inklusive eines seltenen Kopfballtores von Vini Jr., seht ihr hier.