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Im VIDEO: Schottland verteilt Geschenke an Vinicius Jr.

Beim Comeback von Neymar brilliert erneut der Real-Star. Nach je einem Tor in den ersten zwei Spielen schnürt er nun den Doppelpack. Die Highlights im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Vinicius Junior schießt die Selecao zum Gruppensieg!

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Gegen fehleranfällige Schotten schnürt der Brasilien-Star einen Doppelpack. Im Fokus steht aber auch Altstar Neymar, der erstmals wieder seit 2023 für die brasilianische Nationalmannschaft auflief.

981 Tage! Neymar-Tränen nach Comeback

Alle drei Tore der Brasilianer, inklusive eines seltenen Kopfballtores von Vini Jr., seht ihr hier.

Die Highlights des Spiels:

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