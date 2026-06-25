Im VIDEO: Schottland verteilt Geschenke an Vinicius Jr.

Vinicius Junior schießt die Selecao zum Gruppensieg!

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Gegen fehleranfällige Schotten schnürt der Brasilien-Star einen Doppelpack. Im Fokus steht aber auch Altstar Neymar, der erstmals wieder seit 2023 für die brasilianische Nationalmannschaft auflief.

981 Tage! Neymar-Tränen nach Comeback

Alle drei Tore der Brasilianer, inklusive eines seltenen Kopfballtores von Vini Jr., seht ihr hier.

Die Highlights des Spiels: