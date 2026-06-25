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Gänsehaut! Ochoa erhält doch noch seinen WM-Einsatz
Die Torhüter-Legende kommt im letzten Gruppenspiel Mexikos doch noch zum Einsatz. Es war wohl der Abschied von der WM-Bühne.
Nun also doch!
WM-Legende Guillermo Ochoa kommt bei dieser Weltmeisterschaft doch noch zum Einsatz. Im Vorfeld des letzten Gruppenspiels von Mexiko gegen Tschechien wurde bereits über einen Startelf-Einsatz des 40-Jährigen diskutiert.
Dazu kommt es zwar nicht, dafür wird Ochoa in der 78. Spielminute für Stammtorhüter Rangel von Javier Aguirre eingewechselt - unter gigantischem Applaus der Zuschauer im Aztekenstadion.
13. WM-Einsatz
Das 154. Länderspiel des Torhüters wird also vermutlich sein letztes sein. Damit steht der Limassol-Keeper nun bei 13 WM-Spielen.