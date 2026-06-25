Gänsehaut! Ochoa erhält doch noch seinen WM-Einsatz

Nun also doch!

WM-Legende Guillermo Ochoa kommt bei dieser Weltmeisterschaft doch noch zum Einsatz. Im Vorfeld des letzten Gruppenspiels von Mexiko gegen Tschechien wurde bereits über einen Startelf-Einsatz des 40-Jährigen diskutiert.

Dazu kommt es zwar nicht, dafür wird Ochoa in der 78. Spielminute für Stammtorhüter Rangel von Javier Aguirre eingewechselt - unter gigantischem Applaus der Zuschauer im Aztekenstadion.

13. WM-Einsatz

Das 154. Länderspiel des Torhüters wird also vermutlich sein letztes sein. Damit steht der Limassol-Keeper nun bei 13 WM-Spielen.