Tschechien Tschechien CZE
Mexiko Mexiko MEX
Endstand
0:3
0:0 , 0:3
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Gänsehaut! Ochoa erhält doch noch seinen WM-Einsatz

Die Torhüter-Legende kommt im letzten Gruppenspiel Mexikos doch noch zum Einsatz. Es war wohl der Abschied von der WM-Bühne.

Gänsehaut! Ochoa erhält doch noch seinen WM-Einsatz Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Nun also doch!

WM-Legende Guillermo Ochoa kommt bei dieser Weltmeisterschaft doch noch zum Einsatz. Im Vorfeld des letzten Gruppenspiels von Mexiko gegen Tschechien wurde bereits über einen Startelf-Einsatz des 40-Jährigen diskutiert.

Dazu kommt es zwar nicht, dafür wird Ochoa in der 78. Spielminute für Stammtorhüter Rangel von Javier Aguirre eingewechselt - unter gigantischem Applaus der Zuschauer im Aztekenstadion.

13. WM-Einsatz

Das 154. Länderspiel des Torhüters wird also vermutlich sein letztes sein. Damit steht der Limassol-Keeper nun bei 13 WM-Spielen.

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