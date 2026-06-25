NEWS
Der Hammer der Haiti-Stürmers gegen Marokko im VIDEO
Haiti scheidet aus der WM ohne Punkt aus, sorgte aber durchaus für Highlights - wie Wilson Isidor gegen Marokko. Das Traumtor des Stürmers seht ihr hier im VIDEO:
Drei Spiele, kein Punkt - aber immerhin ein Traumtor zum Abschied.
Haiti ärgert die favorisierten Marokkaner vergeblich
Haiti muss sich in Gruppe C gegenüber Brasilien, Schottland und nun auch Marokko klar geschlagen geben. Nach der 2:4-Niederlage gegen die Nordafrikaner bleibt der Inselstaat bei null Zählern.
Sunderland-Stürmer Isidor sorgte mit seinem Hammer aus dem Stand (zur 2:1-Führung) aber immerhin noch für ein Highlight.