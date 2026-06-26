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Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger

Der Weltmeister von 2014 beschrieb den Spielstil der Elfenbeinküste als ein "bisschen afrikanischer Fußball".

Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger Foto: © IMAGO / Justus Stegemann
Textquelle: © APA
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Der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, hat Bastian Schweinsteiger scharf für dessen Aussage über den Spielstil der Afrikaner kritisiert.

"Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren", antwortete Faé, als er nach dem Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM auf die Äußerung des Weltmeisters von 2014 angesprochen wurde.

"Ein bisschen wild"

Wenige Tage zuvor war Schweinsteiger für Bemerkungen über den Fußball der Elfenbeinküste kritisiert worden.

Der frühere Nationalspieler und aktuelle ARD-Experte beschrieb das Spiel des deutschen Gruppengegners als "bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, bisschen vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt ist. Wir müssen uns einstellen, dass es unberechenbar wird manchmal."

Klopp reagierte gereizt

Jürgen Klopp reagierte angesprochen auf Schweinsteigers Aussagen gereizt. Der langjährige Trainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund sprach in einem Video der Deutschen Welle am Rande der WM bei einem Medientermin in New York von einem ernsten Thema.

"Und ich weiß nicht einmal, was man Angemessenes sagen sollte. Für afrikanische Menschen ist es eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere", sagte Klopp.

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