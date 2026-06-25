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WM 2026 heute: Curacao - Elfenbeinküste
Schafft die kleinste WM-Nation die große Sensation und qualifziert sich für die K.o.-Phase? LIVE-Infos:
Bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 treffen im letzten Spiel der Gruppe E Curacao und die Elfenbeinküste aufeinander (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die kleinste aller WM-Nationen hat zuletzt mit einem 0:0 gegen Ecuador Historisches geschafft und den ersten Punkt geholt. Nun träumt der Inselstaat von der großen Sensation, braucht dafür aber einen Sieg gegen die Ivorer.
Die Elfenbeinküste ist hinter Deutschland mit drei Zählern Zweiter und hat gute Chancen auf das Sechzehntelfinale. Nach einem 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Ecuador verloren die Afrikaner unglücklich gegen Deutschland.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>