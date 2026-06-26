Japan Japan JPN Schweden Schweden SWE
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Daizen Maeda
  • Anthony Elanga
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Elanga schießt Schweden weiter, ist aber bitter enttäuscht

Der Schwede schoss sein Team mit einem Traumtor ins Sechzehntelfinale, dennoch zeigt er sich nach der Partie sehr niedergeschlagen.

Elanga schießt Schweden weiter, ist aber bitter enttäuscht Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anthony Elanga war beim 1:1 gegen Japan (Zum Spielbericht>>>) der entscheidende Spieler für Schweden.

Der Offensivmann sorgte mit einem Traumtor für den Ausgleich und das damit verbundene sichere Weiterkommen seines Teams. Dennoch war der Newcastle-Spieler direkt nach Abpfiff bitter enttäuscht. Der 24-Jährige dachte, das Remis sei zu wenig.

Vor dem Spiel machte Schweden-Trainer Graham Potter zwar klar, was notwendig für die K.o.-Phase sei, Elanga sank nach der Partie trotzdem enttäuscht zu Boden.

"Wir haben es ihm gesagt"

Allzulange hielt die Enttäuschung jedoch nicht an. Das Team machte dem Goldtorschützen schnell klar, dass sie im Sechzehntelfinale stehen.

"Der Arme. Wir haben es ihm doch gesagt", sagte Potter nach der Partie.

Elangas Unsicherheit war jedoch nachzuvollziehen, denn Schwedens Auftritte waren alles andere als konstant. Auf den 5:1-Auftakterfolg gegen Tunesien folgte eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande.

Mit vier Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz geht es für die Skandinavier trotzdem als einer der besten Gruppendritten im Sechzehntelfinale weiter. Ab dann weiß Elanga nach der Partie auch, ob sein Team weiter ist.

Der Treffer von Elanga im Video

Mehr zum Thema

Video: Elanga sichert mit Traumtor Remis gegen Japan

Video: Elanga sichert mit Traumtor Remis gegen Japan

FIFA WM
Japan-Remis gegen Schweden: Die Statistiken zum Spiel

Japan-Remis gegen Schweden: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
1
Schweden und Japan ziehen nach Remis in K.O.-Phase ein

Schweden und Japan ziehen nach Remis in K.O.-Phase ein

FIFA WM
WM-Update: Wirbel nach Deutschlands erster WM-Niederlage

WM-Update: Wirbel nach Deutschlands erster WM-Niederlage

FIFA WM
6/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

6/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

FIFA WM
20
WM 2026: Die Endtabelle von Gruppe F

WM 2026: Die Endtabelle von Gruppe F

FIFA WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Japan - Schweden

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Japan - Schweden

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Graham Potter Anthony Elanga Schweden (Team, Fußball) Japan (Team, Fußball)