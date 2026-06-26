Anthony Elanga war beim 1:1 gegen Japan (Zum Spielbericht>>>) der entscheidende Spieler für Schweden.

Der Offensivmann sorgte mit einem Traumtor für den Ausgleich und das damit verbundene sichere Weiterkommen seines Teams. Dennoch war der Newcastle-Spieler direkt nach Abpfiff bitter enttäuscht. Der 24-Jährige dachte, das Remis sei zu wenig.

Vor dem Spiel machte Schweden-Trainer Graham Potter zwar klar, was notwendig für die K.o.-Phase sei, Elanga sank nach der Partie trotzdem enttäuscht zu Boden.

"Wir haben es ihm gesagt"

Allzulange hielt die Enttäuschung jedoch nicht an. Das Team machte dem Goldtorschützen schnell klar, dass sie im Sechzehntelfinale stehen.

"Der Arme. Wir haben es ihm doch gesagt", sagte Potter nach der Partie.

Elangas Unsicherheit war jedoch nachzuvollziehen, denn Schwedens Auftritte waren alles andere als konstant. Auf den 5:1-Auftakterfolg gegen Tunesien folgte eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande.

Mit vier Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz geht es für die Skandinavier trotzdem als einer der besten Gruppendritten im Sechzehntelfinale weiter. Ab dann weiß Elanga nach der Partie auch, ob sein Team weiter ist.