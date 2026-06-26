Ecuador Ecuador ECU Deutschland Deutschland GER
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach Sieg über Deutschland: Ecuadors Präsident ruft Feiertag aus

Die Südamerikaner qualifizierten sich im letzten Spiel der Gruppe noch für die K.o.-Runde. Im Land ist die Freude groß, Staatspräsident Daniel Noboa ruft direkt einen Feiertag aus.

Nach Sieg über Deutschland: Ecuadors Präsident ruft Feiertag aus Foto: © IMAGO / Agencia Prensa-Independiente
Textquelle: © APA
Kommentare

Der 2:1-Sieg Ecuadors bei der WM über Deutschland kann in dem südamerikanischen Land auch am Tag danach ausgiebig gefeiert werden.

Zum Spielbericht und den Highlights >>>

Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. "Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!", verkündete Noboa.

Auch die Elfenbeinküste steigt auf

Durch den Sieg steht Ecuador bei der WM in Nordamerika als Gruppendritter im Sechzehntelfinale.

Deutschland hatte sich bereits als Sieger von Pool E qualifiziert, die Elfenbeinküste belegte nach einem 2:0-Sieg über Curacao den zweiten Platz (Hier nachlesen >>>).

Zum WM-Programm >>>

Mehr zum Thema

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

FIFA WM
1
Advocaat lässt Zukunft nach WM-Aus mit Curaçao offen

Advocaat lässt Zukunft nach WM-Aus mit Curaçao offen

FIFA WM
WM 2026: Endstand der Tabelle der Gruppe E

WM 2026: Endstand der Tabelle der Gruppe E

FIFA WM
WM-Programm, 26. Juni: Holt sich die Niederlande den Gruppensieg?

WM-Programm, 26. Juni: Holt sich die Niederlande den Gruppensieg?

FIFA WM
WM LIVE: Wer steigt auf? Curacao - Elfenbeinküste

WM LIVE: Wer steigt auf? Curacao - Elfenbeinküste

FIFA WM
WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger

Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger

FIFA WM
34

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

FIFA WM 2026 Fußball Elfenbeinküste Curacao Ecuador Deutschland (Team, Fußball)