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Nilson Angulo
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Gonzalo Plata
Nach Sieg über Deutschland: Ecuadors Präsident ruft Feiertag aus
Die Südamerikaner qualifizierten sich im letzten Spiel der Gruppe noch für die K.o.-Runde. Im Land ist die Freude groß, Staatspräsident Daniel Noboa ruft direkt einen Feiertag aus.
Der 2:1-Sieg Ecuadors bei der WM über Deutschland kann in dem südamerikanischen Land auch am Tag danach ausgiebig gefeiert werden.
Zum Spielbericht und den Highlights >>>
Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. "Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!", verkündete Noboa.
Auch die Elfenbeinküste steigt auf
Durch den Sieg steht Ecuador bei der WM in Nordamerika als Gruppendritter im Sechzehntelfinale.
Deutschland hatte sich bereits als Sieger von Pool E qualifiziert, die Elfenbeinküste belegte nach einem 2:0-Sieg über Curacao den zweiten Platz (Hier nachlesen >>>).