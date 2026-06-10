Rückkehr zum ÖFB-Team! Baumgartner setzt Reha in den USA fort

Christoph Baumgartner wird das ÖFB-Team bei der WM 2026 aus nächster Nähe unterstützen.

Der verletzte Offensivspieler setzt seine Reha nämlich im Camp der Nationalmannschaft fort, wie der ÖFB und RB Leipzig mitteilen.

Am 1. Juni zog sich "Baumi" vor dem Tunesien-Test eine Muskelverletzung zu, zwei Tage später wurde er erfolgreich operiert.

Ankunft vor dem Eröffnungsspiel

Schon am heutigen Mittwoch sitzt der Niederösterreicher im Flieger in Richtung USA. In Abstimmung mit Leipzig soll er unter "optimalen Bedingungen und in medizinischer Begleitung durch den ÖFB" an seiner Rückkehr arbeiten.

Laut der Mitteilung der "Roten Bullen" war es Baumgartners Wunsch, die Reha im ÖFB-Umfeld fortzusetzen.

Zudem will er seine Teamkollegen während der WM vor Ort unterstützen.