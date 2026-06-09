Diogo Jotas Witwe mit rührendem Brief an Andy Robertson

Die Teilnahme an einer Weltmeisterschafts-Endrunde ist der große Traum der meisten Fußballer - so auch für Diogo Jota und Andrew Robertson.

Zu gemeinsamen Liverpool-Tagen haben die beiden engen Freunde von der Teilnahme geträumt, ehe ein schwerer Unfall den Portugiesen vor rund elf Monaten plötzlich aus dem Leben gerissen hat.

"Konnte Jota heute nicht aus dem Kopf bekommen"

Robertson sollte sich vergangenen November den Traum mit Schottland erfüllen und hat dabei seinen Freund nie vergessen: "Ich konnte meinen Freund Diogo Jota heute einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Wir haben so viel über die Weltmeisterschaft gesprochen", sagt der Linksverteidiger damals gegenüber der BBC.

Robertson fügt hinzu: "Er hat die letzte wegen einer Verletzung verpasst, ich habe sie verpasst, weil sich Schottland nicht qualifiziert hat, und wir haben immer darüber gesprochen, wie es wohl wäre, bei einer WM dabei zu sein. Deshalb war ich vorhin in meinem Zimmer ein bisschen mit mir selbst beschäftigt. Ich weiß, dass er heute Abend irgendwo ist und über mich lächelt."

Cardoso wendet sich mit rührendem Brief an Robertson

In der FIFA-Reihe "Briefe, die verbinden" auf der FIFA-Website wendet sich nun Jotas Wittwe, Rute Cardoso, mit rührenden Worten an den Schottland-Kapitän: "Als ich deine Worte gehört habe und so erfahren habe, wie du dich an dem Tag gefühlt hast, als sich Schottland nach so vielen Jahren für die WM qualifiziert hat, wurde mir klar, dass Diogo den Platz nie wirklich verlassen hat."

Cardoso schreibt weiter: "Dadurch, dass du das erreicht hast und einen Platz bei der WM hast, wirst du nicht alleine gehen. Du nimmst seinen Traum mit. Wenn du das Spielfeld betrittst, weiß ich, dass du nicht alleine rausläufst. Diogo wird dabei sein, in deinen Gedanken, in deinen Schritten, in deinem Herzen. Er wäre dabei und er wäre so stolz auf dich. Genieße deinen Traum Andy. Lebe ihn für dich selbst und für ihn."

Robertson: "Brief wird lange bei mir bleiben"

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger, der im Sommer zu Tottenham Hotspur wechselt, verspricht in dem Video, dies zu tun und erklärt, wie bewegend die Worte für ihn gewesen sind.

"Der Brief wird lange bei mir bleiben", sagt Robertson. "Wir werden immer sicherstellen, dass sein Name nie vergessen wird, dass die Erinnerung an ihn immer eine positive bleibt, wie Rute sagt."

Er fügt hinzu: "Er ist immer da. Er ist immer etwas, an das wir denken. Diese Erinnerungen sind etwas, über das wir sprechen und manchmal lachen wir, manchmal weinen wir. Ich weiß, dass ich an ihn denken werde [wenn ich bei der WM auflaufe]. Und ja, ich spiele nicht nur für mich selbst – ich spiele für uns beide."