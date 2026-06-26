Nagelsmann reagiert auf Kritik: "Hört auf mit dem Quatsch"

Deutschland erlebte am Donnerstagabend einen enttäuschenden Abschluss der WM-Gruppenphase.

Zwar stand die DFB-Elf bereits vor der Partie als Gruppensieger fest, dennoch lieferte sie gegen Ecuador keinen guten Auftritt und musste eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

Die Stimmung im WM-Lager wurde dadurch spürbar getrübt – neben der Diskussion um den Treffer der Deutschen vor allem wegen des Gesamtauftritts: wenig Risiko, viel Verwaltungsmodus nach der frühen Führung, während Ecuador im Kampf um das Weiterkommen aktiver und bissiger agierte.

Bundestrainer Julian Nagelsmann fand nach der überraschenden Pleite im letzten Spiel der Gruppe E deutliche Worte zum Auftritt seiner Mannschaft.

"Haben angefangen, Harakiri zu machen"

"Wir haben direkt nach dem Tor angefangen, Harakiri zu machen," meinte der 38-Jährige bei Magenta TV zum Verhalten seiner Spieler in zahlreichen Situationen während der Partie am Donnerstag. "Wenn wir 1:0 führen, dann müssen wir das auch nach Hause bringen."

Moderator Johannes B. Kerner stellte anschließend die Frage, ob der bereits feststehende Gruppensieg womöglich das Engagement der Mannschaft beeinflusst habe.

Darauf reagierte Nagelsmann deutlich: "Nein, bitte hört auf. Quatsch, ehrlich" entgegnete er. "Nein, die (Ecuador, Anm.) wollten es nicht mehr, die haben nur ein bisschen mehr Risiko genommen in vielen Aktionen. Ich kann jetzt keinem Spieler sagen: Du hast nicht Gas gegeben, das ist mir viel zu plakativ", so der ehemalige Bayern-Coach.

"Waren nicht so zielstrebig"

Anders sah dies Joker Deniz Undav, der zunächst erneut nur auf der Bank saß.

"Ecuador war griffiger, ekliger und wollte den Sieg mehr. Wir waren auch nicht so zielstrebig wie in den ersten beiden Spielen. Daraus müssen wir lernen", so der Stuttgart-Angreifer.

"Am Montag geht’s weiter, wir alle in der Kabine hatten schon viele Niederlagen, wir müssen Video schauen und die Schlüsse draus ziehen. Es ist nicht die Welt untergegangen, es ist nicht so schlimm. Wenn wir am Montag gewinnen, ist alles wieder gut", so der 29-Jährige.

Warten auf nächsten Gegner

Auf wen Deutschland im Sechzehntelfinale trifft, ist noch unklar. Gewissheit gibt es erst nach dem ÖFB-Spiel, entsprechend heißt es zunächst abwarten.

Fest steht lediglich, dass Kimmich & Co. in Boston um den Einzug ins Achtelfinale spielen werden, wo aller Voraussicht nach Frankreich als Gegner warten könnte.