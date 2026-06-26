Ecuador Ecuador ECU Deutschland Deutschland GER
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
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Video: Dieses Deutschland-Tor hätte nicht zählen dürfen

Deutschland legt gegen Ecuador einen Blitzstart hin - der Treffer ist mehr als umstritten. Am Ende verliert die DFB-Elf. Die Aufreger und Highlights im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Deutschland unterliegt Ecuador im letzten Gruppenspiel überraschend 1:2.

Dabei durfte die DFB-Elf bereits nach 1:49 Minuten jubeln, als Leroy Sane souverän abschloss. Glück für die Deutschen, dass in der Entstehung ein hoher Fuß von Aleksandar Pavlovic gegen Pedro Vite von Schiedsrichterin Tori Penso nicht geahndet wurde und sich auch der VAR nicht einschaltete.

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Die Freude über das schnellste deutsche WM-Tor seit 1934 hielt aber nicht lange. Auch der erste Torschuss von Ecuador landete im Netz, nachdem Felix Nmecha im Mittelfeld den Ball verloren hatte.

Gonzalo Plata schießt Ecuador im Finish dann sogar zum Sieg.

Die Highlights im VIDEO:

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