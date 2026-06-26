Sensation perfekt: Ecuador dreht Spiel gegen Deutschland!

Ecuador sorgt für eine der größten Überraschungen dieser WM und besiegt Deutschland mit 2:1!

Die Südamerikaner drehen einen frühen Rückstand, Gonzalo Plata erzielt den Siegtreffer und lässt Ecuador jubeln.

Für die DFB-Elf ist die Niederlage trotz des Gruppensiegs ein Dämpfer. Deutschland beendet die Gruppe E zwar mit sechs Punkten auf Rang eins, liefert vor der K.-o.-Phase jedoch einen über weite Strecken uninspirierten und fehleranfälligen Auftritt ab.

Ecuador steht als Gruppendritter mit vier Punkten in der K.-o.-Runde.

Deutschland geht früh in Führung

Die auf lediglich zwei Positionen veränderte deutsche Startelf erwischt in New Jersey eigentlich einen Traumstart: Ausgerechnet Leroy Sané trifft nach Zuspiel von Florian Wirtz sehenswert von der Strafraumgrenze flach ins Eck (2.).

Das Tor wird zunächst kurz überprüft, da dem Treffer ein mögliches Foul von Aleksandar Pavlović vorausgegangen sein soll – nach Ansicht der Bilder wirkt das hohe Bein eigentlich klar regelwidrig. Die Schiedsrichterin entscheidet sich dennoch überraschend, den Treffer zu geben.

Auf deutschen Traumstart folgt der Ausgleich

Nur sieben Minuten später gelingt Ecuador allerdings der Ausgleich: Nilson Angulo bestraft einen Fehler der deutschen Mannschaft im Spielaufbau, dribbelt schnell an und schlenzt den Ball von der Strafraumkante sehenswert ins lange Eck – es ist das erste Tor der Ecuadorianer bei dieser WM.

Im Anschluss bleibt Deutschland spielbestimmend, agiert jedoch ohne großes Risiko. Ecuador lauert auf Konter und tritt in den Zweikämpfen bissig auf, kann sich jedoch keine nennenswerten Chancen erspielen.

Auf der anderen Seite leistet sich die DFB-Elf einige unnötige Fehler im Aufbau, die Ecuador jedoch nicht in Zählbares ummünzen kann. So geht es folgerichtig mit 1:1 in die Pause.

VAR kassiert Elfmeterentscheidung ein

Nach dem Seitenwechsel erwischt Deutschland erneut einen Blitzstart. Wenige Sekunden sind gespielt, als Kai Havertz im Strafraum fält, Schiedsrichterin Tori Penso zeigt zunächst auf den Punkt. Nach VAR-Überprüfung wird die Entscheidung jedoch zurückgenommen, da der Balleroberung ein Foulspiel von Sané vorausgegangen war.

Danach bietet sich ein ähnliches Bild wie bereits im ersten Durchgang. Deutschland kontrolliert weite Strecken der Partie, ohne jedoch zwingend zu werden. Die erste gute Chance hat Ecuador in der 63. Minute, als Enner Valencia mit einem Distanzschuss Manuel Neuer prüft, der jedoch sicher pariert.

Plata belohnt Ecuadors starken Auftritt

Die DFB-Elf wirkt phasenweise, als sei sie gedanklich bereits beim Sechzehntelfinale. Ecuador zeigt zwar viel Engagement und investiert enormen Aufwand, bleibt im letzten Drittel jedoch lange zu harmlos.

Rund eine Viertelstunde vor Schluss belohnen sich die Südamerikaner schließlich: Nach einem Eckball steigt Kevin Rodriguez am höchsten und köpft den Ball in die Mitte. Die Hereingabe wird verlängert, ehe Plata aus kurzer Distanz vor Manuel Neuer zur verdienten Führung einschiebt.

Deutschland muss auf nächsten Gegner warten

Für Deutschland hat das Ergebnis keine sportliche Relevanz: Die DFB-Elf stand bereits vor Anpfiff als Gruppensieger fest und wartet nun auf den Gegner im Sechzehntelfinale.

Gewissheit gibt es erst nach dem Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Dennoch bereitet der uninspirierte Auftritt der Deutschen große Sorgen.

Ecuador schafft auf den letzten Metern doch noch den Sprung ins Sechzehntelfinale. Mit vier Punkten beendet die Mannschaft die Gruppe auf Rang drei und zieht in die K.-o.-Phase ein – zum zweiten Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes.

Die Highlights des Spiels im VIDEO: