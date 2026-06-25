Ecuador Ecuador ECU Deutschland Deutschland GER
Heute 22:00 Uhr
1 4.80
X 4.40
2 1.60
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Ecuador - Deutschland

Die DFB-Elf will die Gruppenphase mit einem Sieg gegen Ecuador makellos abschließen. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Ecuador - Deutschland Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die bereits sicher aufgestiegenen Deutschen treffen bei der FIFA WM im letzten Spiel der Gruppe E auf Ecuador (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Nagelsmann-Truppe konnte die ersten beiden Partien gewinnen und steht mit sechs Zählern bereits sicher im Sechzehntelfinale. Zuletzt siegten Kimmich (Bild) und Co. 2:1 gegen die Elfenbeinküste.

Die Südamerikaner halten bei einem Zähler und stehen damit unter Druck. Gegen die DFB-Elf muss ein Sieg her, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
Nagelsmann muss nach ÖFB-Match in Nachtschicht - Coach übt Kritik

Nagelsmann muss nach ÖFB-Match in Nachtschicht - Coach übt Kritik

FIFA WM
10
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador - Deutschland

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador - Deutschland

FIFA WM
3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

FIFA WM
10
WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

FIFA WM
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - Algerien

Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - Algerien

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Deutschland (Team, Fußball) Julian Nagelsmann Ecuador (Team, Fußball)