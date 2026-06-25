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Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Ecuador - Deutschland
Die DFB-Elf will die Gruppenphase mit einem Sieg gegen Ecuador makellos abschließen. LIVE-Infos:
Die bereits sicher aufgestiegenen Deutschen treffen bei der FIFA WM im letzten Spiel der Gruppe E auf Ecuador (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Nagelsmann-Truppe konnte die ersten beiden Partien gewinnen und steht mit sechs Zählern bereits sicher im Sechzehntelfinale. Zuletzt siegten Kimmich (Bild) und Co. 2:1 gegen die Elfenbeinküste.
Die Südamerikaner halten bei einem Zähler und stehen damit unter Druck. Gegen die DFB-Elf muss ein Sieg her, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>