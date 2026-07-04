Nach umstrittener Roten Karte: US-Topscorer kennt seine Sperre

Für viel Aufregung sorgte die Rote Karte von Folarin Balogun. Dieser kennt nun seine Sperre!

Im Duell zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina wurde der Spieler, nachdem er Tarik Muharemović mit offener Sohle am Knöchel traf, in der 60. Minute vom Feld geschickt. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen.

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Wie mehrere Medien berichten, hat ein Teammitglied der Amerikaner eine Sperre für ein Spiel bestätigt, somit muss Balogun lediglich im Achtelfinale gegen Belgien pausieren (Dienstag 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Balogun: "War absolut unbeabsichtigt"

Der Betroffene erzielte bei seiner Heim-WM bereits drei Tore, so viele wie kein anderer Spieler der Mannschaft.

Auch der Spieler selbst meldet sich zu Wort: "Zuallererst möchte ich betonen, dass es absolut unbeabsichtigt war", wird er von "The Athletic" zitiert.

Er ergänzt: "Die Entscheidung des Schiedsrichters lag in seiner Hand. Ich halte sie nicht für richtig. Eine Gelbe Karte wäre meiner Meinung nach angemessen gewesen, da es sich nicht um eine Absicht handelte."

Trainer Pochettino zeigte sich von der Entscheidung des Unparteiischen ebenfalls irritiert: "Für mich ist das niemals eine Rote Karte. Es war zu keinem Zeitpunkt seine Absicht, den Spieler zu treten. Es war eine im Fußball ganz normale Aktion", erklärt er.