"Mehr erhofft": ÖFB-Legenden ziehen durchwachsenes Fazit

Österreichs Fußball-Legenden hatten sich vom ÖFB-Team bei der WM "ein bisserl mehr erhofft".

"Es waren einfach zu viele Spieler nicht in ihrer Hochform, die es gebraucht hätte, um besser aufzutreten und vielleicht noch weiter zu kommen", sagte Toni Polster.

"Das Minimalziel mit dem Erreichen der K.o.-Phase haben wir erreicht", meinte Herbert Prohaska nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Spanien (0:3). "Sicherlich kann diese Mannschaft besser spielen, als sie es gezeigt hat."

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Stärken der Gegner

Da Österreich am amtierenden Europameister gescheitert ist, hielt sich die größte Enttäuschung über das frühe Ausscheiden bei den ÖFB-Granden in Grenzen.

"Wir müssen uns nicht genieren", sagte auch Hans Krankl zur APA - Austria Presse Agentur. "Das war ein Lehrspiel, der Gegner war in allen Belangen eine Klasse besser als wir."

Das liegt laut dem Ex-Teamchef (2002-2005) in erster Linie an der Stärke des Gegners. "Und natürlich waren wir körperlich nicht im besten Zustand. Das ist für alle augenscheinlich."

Körperliche Defizite?

Im Spiel mit dem Ball und in Sachen Spritzigkeit seien nicht nur die Weltklasseteams, sondern etwa auch Algerien der österreichischen Mannschaft überlegen gewesen, meinte Krankl.

Teamchef Ralf Rangnick stellte hingegen körperliche Defizite in Abrede. Krankl dazu: "Das muss er sagen." Für den 73-Jährigen ist klar: Mit dem oft zitierten Pressingstil hebe sich das Nationalteam längst nicht (mehr) von anderen ab.

"Wenn man sieht, wie die Spanier pressen, die gehen sofort in den Gegenschlag. Und dann kommt noch das Fußballerische dazu, wo sie weit über uns zu stellen sind."