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WM-Achtelfinale mit klarem Europa- und Südamerika-Überhang

Die UEFA stellt insgesamt sieben Teams, Südamerika vier.

WM-Achtelfinale mit klarem Europa- und Südamerika-Überhang Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © APA
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Obwohl es zu Beginn der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko die eine oder andere Überraschung gegeben hat, scheinen mit dem Achtelfinale die alten Kräfteverhältnisse weitgehend wiederhergestellt.

Sieben der verbleibenden 16 Teams im Turnier stammen aus Europa, vier aus Südamerika. Nord- und Mittelamerika ist noch durch die drei Gastgeber vertreten, Afrika stellt zwei Achtelfinalisten. Mannschaften aus Asien und Ozeanien sind bei dieser Endrunde nicht mehr dabei.

Das Achtelfinal-Tableau der WM 2022 wurde von acht Teams aus Europa, zwei aus Südamerika, zwei aus Afrika, drei aus dem asiatischen Kontinentalverband und einem aus Nord- und Mittelamerika gebildet.

Turnierbaum und Spielplan für das WM-Achtelfinale >>>

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