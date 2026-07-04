Argentinien Argentinien ARG
Kap Verde Kap Verde CPV
Nach Verläng.
3:2
1:0 , 0:1 , 2:1
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VIDEO: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdem

Sidny Lopes Cabral lässt Kap Verde in der Verlängerung von der großen Sensation träumen. Letztendlich setzt sich die Albiceleste doch durch.

Textquelle: © LAOLA1
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Argentinien hat mit viel Mühe das WM-Achtelfinale erreicht.

Underdog Kap Verde lieferte dem amtierenden Weltmeister einen großen Kampf, letztlich setzte sich die "Albiceleste" in Miami aber mit 3:2 nach Verlängerung durch. Spielbericht >>>

Lionel Messis insgesamt 20. WM-Tor zur 1:0-Führung (29.) egalisiert Deroy Duarte (59.). Mit 1:1 geht es in die Verlängerung, wo Lisandro Martinez rasch trifft (92.). Sidny Lopes Cabral lässt Kap Verde mit einem absoluten Traumtor wieder von der Sensation träumen (103.).

Der Siegtreffer ist schließlich ein Eigentor von Edilson Borges (111.).

Die Highlights des Spiels:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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