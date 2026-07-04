Argentinien Argentinien ARG
Kap Verde Kap Verde CPV
Nach Verläng.
3:2
1:0 , 0:1 , 2:1
  • Deroy Duarte
  • Sidny Lopes Cabral
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Gibt keine Geschenke" - Messi nach Zittersieg über Kap Verde

Argentinien musste gegen den Underdog in die Verlängerung und hatte so seine Probleme. Am Ende setzte man sich aber auch dank Lionel Messi wieder durch.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Weltmeister darf weiter von der Titelverteidigung träumen!

Im Sechzehntelfinale wurde mit Kap Verde das Überraschungsteam des Turniers nach hartem Kampf erst in der Verlängerung mit 3:2 bezwungen.

Zwei Mal verspielte die "Albiceleste" dabei eine Führung, Tor Nummer drei war für den Inselstaat dann zu viel.

Zum Spielbericht >>>

Jubiläum für Scaloni

Cheftrainer Lionel Scaloni, der sein 100. Spiel als Teamchef von Argentinien feierte, sprach nach Schlusspfiff vom "erwartet harten Spiel" und einem "unglaublich starken Gegner".

Denn, auch wenn Argentinien am Ende im WM-Achtelfinale steht, war der Weg dorthin alles andere als ein Selbstläufer.

Während die Südamerikaner in der Gruppenphase gegen Algerien, Österreich und Jordanien nur ein Gegentor kassierten, erwies sich Kap Verde, Nummer 64 der Welt, als deutlich härterer Brocken als erwartet. Das musste bereits Europameister Spanien in der Gruppenphase erfahren.

Nächster Messi-Meilenstein

Nächster Messi-Meilenstein
30 WM-Spiele, 20 WM-Tore: Lionel Messi.
Foto: ©IMAGO / Brazil Photo Press

"Hier gibt es keine Geschenke. Es war kein Zufall, dass sie weder gegen Spanien noch Uruguay verloren haben", sagte Lionel Messi.

Der Superstar hob aber hervor, dass am Ende nur der Sieg zählte: "Das Wichtigste ist es, sich jetzt auszuruhen und dann die positiven Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen."

Einmal mehr war der achtfache Weltfußballer der entscheidende Mann beim dreifachen Weltmeister.

Der Superstar erzielte die Führung in Durchgang eins und sorgte mit seinem 20. Tor im 30. WM-Spiel und dem bereits siebten bei dieser Endrunde für den nächsten Meilenstein (Hier nachlesen >>>).

Der Mann für die ruhenden Bälle

Auch danach war der 39-Jährige ein ständiger Unruheherd in der Offensive. In der Verlängerung zeigte er dann seine Stärke bei ruhenden Bällen und bereitete beide Treffer direkt/indirekt mit Eckbällen vor (92./111.).

Alles in allem tat sich Argentinien gegen kompakt verteidigende Gegner aber enorm schwer und kam selten zu den großen Torchancen.

Bei den Gegentoren offenbarte der Favorit zudem Schwächen: Beim 1:1 ließ man die Kap Verdier zu einfach durch die eigenen Reihen kombinieren, Tor Nummer zwei von Sidny Lopes Cabral war ein absolutes Traumtor.

"Das macht die WM so speziell. Alles ist sehr eng und jedes Spiel ist sehr schwierig", so Messi, um dann anzufügen: "Wir haben wie immer alles gegeben, egal ob wir gut oder schlecht gespielt haben."

Jetzt wartet Ägypten

Am Ende hatte die "Albiceleste" aber den längeren Atem und Messi auf der eigenen Seite. Das sorgte einmal mehr für den Unterschied und beendete gleichzeitig die WM-Sensation von Kap Verde.

Auf Argentinien wartet im Achtelfinale nun Ägypten, die sich im Elfmeterschießen gegen Australien durchsetzten.

Zum Turnierbaum >>>

Die Tore im VIDEO:

Mehr zum Thema

VIDEO: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdem

VIDEO: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdem

Fußball WM
Sensation verhindert! Argentinien zittert sich ins Achtelfinale

Sensation verhindert! Argentinien zittert sich ins Achtelfinale

Fußball WM
5
20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern

20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern

Fußball WM
2
Argentinien zittert sich gegen Kap Verde weiter: Die Statistiken

Argentinien zittert sich gegen Kap Verde weiter: Die Statistiken

Fußball WM
11
WM-Programm, 4. Juli: Frankreich fordert DFB-Bezwinger Paraguay

WM-Programm, 4. Juli: Frankreich fordert DFB-Bezwinger Paraguay

Fußball WM
Neuer Rekord! CR7 schreibt WM-Geschichte

Neuer Rekord! CR7 schreibt WM-Geschichte

Fußball WM
Mexiko gegen England wird offenbar nicht verlegt

Mexiko gegen England wird offenbar nicht verlegt

Fußball WM
8

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Argentinien (Teams, Fußball) Lionel Messi Lionel Scaloni Kap Verde