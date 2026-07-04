"Gibt keine Geschenke" - Messi nach Zittersieg über Kap Verde

"Hier gibt es keine Geschenke. Es war kein Zufall, dass sie weder gegen Spanien noch Uruguay verloren haben", sagte Lionel Messi.

Der Superstar hob aber hervor, dass am Ende nur der Sieg zählte: "Das Wichtigste ist es, sich jetzt auszuruhen und dann die positiven Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen."

Einmal mehr war der achtfache Weltfußballer der entscheidende Mann beim dreifachen Weltmeister.

Der Superstar erzielte die Führung in Durchgang eins und sorgte mit seinem 20. Tor im 30. WM-Spiel und dem bereits siebten bei dieser Endrunde für den nächsten Meilenstein (Hier nachlesen >>>).

Der Mann für die ruhenden Bälle

Auch danach war der 39-Jährige ein ständiger Unruheherd in der Offensive. In der Verlängerung zeigte er dann seine Stärke bei ruhenden Bällen und bereitete beide Treffer direkt/indirekt mit Eckbällen vor (92./111.).

Alles in allem tat sich Argentinien gegen kompakt verteidigende Gegner aber enorm schwer und kam selten zu den großen Torchancen.

Bei den Gegentoren offenbarte der Favorit zudem Schwächen: Beim 1:1 ließ man die Kap Verdier zu einfach durch die eigenen Reihen kombinieren, Tor Nummer zwei von Sidny Lopes Cabral war ein absolutes Traumtor.

"Das macht die WM so speziell. Alles ist sehr eng und jedes Spiel ist sehr schwierig", so Messi, um dann anzufügen: "Wir haben wie immer alles gegeben, egal ob wir gut oder schlecht gespielt haben."

Jetzt wartet Ägypten

Am Ende hatte die "Albiceleste" aber den längeren Atem und Messi auf der eigenen Seite. Das sorgte einmal mehr für den Unterschied und beendete gleichzeitig die WM-Sensation von Kap Verde.

Auf Argentinien wartet im Achtelfinale nun Ägypten, die sich im Elfmeterschießen gegen Australien durchsetzten.

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Die Tore im VIDEO: