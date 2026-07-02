USA USA
Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
2:01:0 , 1:0
-
Folarin Balogun
-
Malik Tillman
NEWS
VIDEO: Selbst Unterzahl lässt die USA nicht wackeln
Die USA dürfen bei der WM 2026 weiterhin vom großen Coup träumen. Trotz einer Roten Karte ziehen Christian Pulisic & Co. souverän in die nächste Runde ein.
Auch der dritte Gastgeber der WM 2026 steht im Achtelfinale!
Die USA setzten sich in der Runde der letzten 32 souverän mit 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina durch. Die Treffer erzielen Folarin Balogun (45.) und Malik Tillman (82.).
Für Aufregung sorgt zwischenzeitlich eine Rote Karte gegen Balogun. Die Bosnier schlagen aus ihrer Überzahl jedoch kein Kapital (zum Spielbericht>>>).