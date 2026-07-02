VIDEO: Selbst Unterzahl lässt die USA nicht wackeln

Auch der dritte Gastgeber der WM 2026 steht im Achtelfinale!

Die USA setzten sich in der Runde der letzten 32 souverän mit 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina durch. Die Treffer erzielen Folarin Balogun (45.) und Malik Tillman (82.).

Für Aufregung sorgt zwischenzeitlich eine Rote Karte gegen Balogun. Die Bosnier schlagen aus ihrer Überzahl jedoch kein Kapital (zum Spielbericht>>>).

Die Highlights des Spiels: