Nach Kritik von Tuchel: FIFA nimmt Änderung bei Fotografen vor

Thomas Tuchel musste sich trotz des 4:2-Sieges seiner Mannschaft gegen Kroatien ärgern.

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Nach dem Auftaktspiel erklärte der England-Trainer in Bezug auf die Hymne: "Es war ein sehr spezieller Moment. Ich stand dann aber vor einer Mauer von 50 Fotografen, die einen halben Meter entfernt waren - und ich konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen. Das hat das Erlebnis ein bisschen ruiniert."

Er forderte die FIFA auf, die Position der Fotografen zu ändern (mehr dazu >>>). Dieser Kritik wurde nun nachgegangen und eine Anpassung vorgenommen.

Platzproblematik im AT&T Stadium

In Zukunft sollen Fotografen in einer Gruppe näher zur Mittellinie platziert werden. Damit haben die Trainer keine Sichteinschränkung mehr zu befürchten.

Bereits am Donnerstag beim Spiel zwischen Tschechien und Südafrika wurde darauf geachtet.

Beim Auftaktspiel der Engländer gab es zudem das Problem, dass das Spielfeld im AT&T Stadium für die WM zu klein war, weshalb man einen Ausbau um 1,2 Meter vornehmen musste. Das verkleinerte allerdings den Platz für Trainer und Fotografen zusätzlich.