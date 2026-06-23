Nach Ausraster: Radiomoderator muss WM-Akkreditierung abgeben

Die WM ist für den paraguayischen Radiomoderator Jorge Vera nach einem Ausraster wohl vorzeitig gelaufen.

Wie mehrere Medien berichten, vergriff er sich während des Spiels der Türkei gegen Paraguay im Ton. Nun musste er seine Akkreditierung abgeben.

"Sie haben den Fußball getötet. FIFA, ihr habt den Fußball getötet", sagte Vera und fügte hinzu: "Infantino, du bist verantwortlich hierfür. Eine Schande."

Wäre das nicht schon genug, beschimpfte er den Präsidenten des südamerikanischen Verbandes: "Alejandro Dominguez, weniger Fotos mit Infantino. Lass dir ein paar Eier wachsen. Ihr scheiß Diebe!"

Auf Ausraster folgte Entschuldigung

Der Grund für seine Wortwahl war die Rote Karte gegen Miguel Almiron. Der Paraguayer hielt sich die Hand vor den Mund, als er mit seinem Gegenspieler diskutierte. Mehr dazu >>>

Mittlerweile entschuldigte sich der Journalist. "Was ich gesagt habe, war falsch und es liegt an mir, die Verantwortung dafür zu übernehmen. In diesen Sekunden war ich kein gutes Vorbild", meinte er auf Social Media.