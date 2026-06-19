Ein Viertel der Weltmeisterschaft 2026 ist schon vorüber - Zeit für das erste Zwischenfazit!

28 von 104 Matches stehen in den Büchern - darunter bereits einige Überraschungen und Traumtore.

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LAOLA1 hat sich die 24 Erstrunden-Spiele und alle 75 Erstrunden-Tore noch einmal genauer angeschaut. Dabei haben sich vier Trends herauskristallisiert.