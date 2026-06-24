VIDEO: So zittert sich Kroatien zum Sieg gegen Panama

Kroatien gelingt im zweiten WM-Spiel der erste Sieg.

Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Panama stehen die Chancen auf die K.o.-Phase nun gut. Dafür können sich die Kroaten vor allem bei Livakovic und Goldtorschütze Budimir bedanken.

Die Panamaer verlangen Kroatien in einer umkämpften Partie alles ab.

Die Highlights im VIDEO: