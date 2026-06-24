Panama Panama PAN
Kroatien Kroatien CRO
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Ante Budimir
  • Highlights
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

VIDEO: So zittert sich Kroatien zum Sieg gegen Panama

Kroatien wahrt mit einem knappen Sieg über Panama die Chance aufs Weiterkommen. Für die Mittelamerikaner bedeutet die Niederlage das WM-Aus.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kroatien gelingt im zweiten WM-Spiel der erste Sieg.

Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Panama stehen die Chancen auf die K.o.-Phase nun gut. Dafür können sich die Kroaten vor allem bei Livakovic und Goldtorschütze Budimir bedanken.

Die Panamaer verlangen Kroatien in einer umkämpften Partie alles ab.

Die Highlights im VIDEO:

Mehr zum Thema

Kroatien kickt Panama mit Ach und Krach aus dem Turnier

Kroatien kickt Panama mit Ach und Krach aus dem Turnier

FIFA WM
WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

FIFA WM
1
WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

FIFA WM
Kroatien-Arbeitssieg gegen Panama: Die Statistiken zum Spiel

Kroatien-Arbeitssieg gegen Panama: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe L

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe L

FIFA WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. Kroatien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. Kroatien

FIFA WM
VIDEO: Ronaldo betreibt Frustabbau und holt Rekorde

VIDEO: Ronaldo betreibt Frustabbau und holt Rekorde

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Kroatien (Team, Fußball) Panama Highlights