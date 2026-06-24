Panama PANKroatien CRO
Endstand
0:10:0 , 0:1
-
Ante Budimir
NEWS
VIDEO: So zittert sich Kroatien zum Sieg gegen Panama
Kroatien wahrt mit einem knappen Sieg über Panama die Chance aufs Weiterkommen. Für die Mittelamerikaner bedeutet die Niederlage das WM-Aus.
Kroatien gelingt im zweiten WM-Spiel der erste Sieg.
Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Panama stehen die Chancen auf die K.o.-Phase nun gut. Dafür können sich die Kroaten vor allem bei Livakovic und Goldtorschütze Budimir bedanken.
Die Panamaer verlangen Kroatien in einer umkämpften Partie alles ab.