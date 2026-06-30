Nach Deutschland-Sensation: Paraguay ruft nationalen Feiertag aus
Den Südamerikanern gelang gegen die DFB-Elf eine der größten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte. Den Tag nach dem Sensationssieg erklärte Paraguays Präsident nun zum Feiertag.
Paraguay sorgte für die bislang wohl größte Überraschung der WM 2026.
In einem dramatischen Achtelfinale setzten sich die Südamerikaner im Elfmeterschießen gegen Deutschland durch (zu den Highlights>>>) und feierten damit erst ihren zweiten Sieg in einem WM-K.-o.-Spiel der Landesgeschichte.
"Paraguay gibt niemals auf"
Entsprechend groß war die Freude im Land – und die Belohnung durch Paraguays Präsidenten Santiago Peña. Er erklärte den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kurzerhand zum nationalen Feiertag.
"Paraguay gibt niemals auf! Feiertag, verdammt noch mal!", schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei "X". Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.
Nicht zum ersten Mal belohnte Präsident Santiago Peña einen sportlichen Erfolg mit einem Feiertag: Bereits nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte er den folgenden Tag zum nationalen Feiertag erklärt.