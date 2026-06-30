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Nach Deutschland-Sensation: Paraguay ruft nationalen Feiertag aus

Den Südamerikanern gelang gegen die DFB-Elf eine der größten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte. Den Tag nach dem Sensationssieg erklärte Paraguays Präsident nun zum Feiertag.

Nach Deutschland-Sensation: Paraguay ruft nationalen Feiertag aus Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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Paraguay sorgte für die bislang wohl größte Überraschung der WM 2026.

In einem dramatischen Achtelfinale setzten sich die Südamerikaner im Elfmeterschießen gegen Deutschland durch (zu den Highlights>>>) und feierten damit erst ihren zweiten Sieg in einem WM-K.-o.-Spiel der Landesgeschichte.

"Paraguay gibt niemals auf"

Entsprechend groß war die Freude im Land – und die Belohnung durch Paraguays Präsidenten Santiago Peña. Er erklärte den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kurzerhand zum nationalen Feiertag.

"Paraguay gibt niemals auf! Feiertag, verdammt noch mal!", schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei "X". Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.

Nicht zum ersten Mal belohnte Präsident Santiago Peña einen sportlichen Erfolg mit einem Feiertag: Bereits nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte er den folgenden Tag zum nationalen Feiertag erklärt.

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