VIDEO: Ägypten nach Nervenschlacht im Achtelfinale

Ägypten gewinnt erstmals ein K.o.-Spiel bei einer WM und zieht ins Achtelfinale ein. Spielbericht >>>

Gegen Australien setzt man sich im Elfmeterschießen mit 4:2 durch, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden war.

Die Treffer in der regulären Spielzeit gehen beide auf Ägyptens Kappe: Ashour bringt sein Team früh in Front (13.), Hany gleicht zugunsten Australiens per Eigentor aus (55.).

Im Elfmeterschießen vergeben Souttar und Herrington für Australien, die Ägypter behalten allesamt die Nerven.

Die Highlights des Spiels im VIDEO: