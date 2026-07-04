Australien AUS
Ägypten EGY
Im Elfm.
2:40:1 , 1:0 , 0:0
Endstand 1:1
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Mohamed Hany e
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Eman Ashour
NEWS
VIDEO: Ägypten nach Nervenschlacht im Achtelfinale
Die Truppe um Superstar Salah gewinnt erstmals ein K.o.-Spiel bei einer WM. Die Partie wird erst im Elfmeterschießen entschieden. Die Highlights im Video:
Ägypten gewinnt erstmals ein K.o.-Spiel bei einer WM und zieht ins Achtelfinale ein. Spielbericht >>>
Gegen Australien setzt man sich im Elfmeterschießen mit 4:2 durch, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden war.
Die Treffer in der regulären Spielzeit gehen beide auf Ägyptens Kappe: Ashour bringt sein Team früh in Front (13.), Hany gleicht zugunsten Australiens per Eigentor aus (55.).
Im Elfmeterschießen vergeben Souttar und Herrington für Australien, die Ägypter behalten allesamt die Nerven.