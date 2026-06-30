Deutschland: Der Tiefpunkt einer Verlierer-Generation?

Deutschland macht das Triple perfekt.

Bei der dritten WM in Folge schafft es das DFB-Team nicht unter die besten 16 Teams der Welt. Nach den Gruppenaus 2018 und 2022 scheitert man heuer an Paraguay im neu eingeführten Sechzehntelfinale.

WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

Heißt auch: Seit dem Titel 2014 gewannen unsere Nachbarn kein K.o.-Spiel mehr bei einer Endrunde. "Wir haben uns viel vorgenommen. Jetzt wieder so zu enttäuschen, ist natürlich ein ganz schlimmes Gefühl", sagt Kai Havertz bei "Magenta TV".

Der Arsenal-Stürmer ist einer von drei Deutschen, der im Elfmeterschießen verschießt. Auch Nick Woltemade und Jonathan Tah vergeben vom Punkt. Am Ende setzt sich Paraguay mit 4:3 im Elferschießen durch.

"Zwei Mal reingeschissen"

Für Havertz, der mit den "Gunners" die Premier League gewann, ist es die zweite enttäuschende WM mit Deutschland. Er war bereits 2022 beim Gruppenaus in Katar dabei. "Meine zweite WM, zwei Mal reingeschissen. Die letzten Turniere waren nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, ist: Entschuldigung", so der sichtlich geknickte Angreifer.

Die DFB-Auswahl überzeugte in großen Teilen des Turniers nicht. Auf den 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao folgte ein Last-Minute-Sieg über die Elfenbeinküste und eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador.

Im Sechzehntelfinale ging es weiter mit den durchwachsenen Leistungen. "Ich finde, wir hatten die Kontrolle. Der Punch hat einfach gefehlt", meint Trainer Julian Nagelsmann, der von einer "extrem großen" Enttäuschung spricht.

Der nächste Schiri-Skandal? "Das ist ein Witz"

Besonders viele Torchancen kann sich Deutschland gegen den tiefstehenden Underdog übrigens nicht herausspielen. In der Nachspielzeit fiel plötzlich doch das 2:1 durch Tah - vermeintlich.

Im Vorfeld hat der Schiedsrichter allerdings ein Foul von Waldemar Anton an den Torhüter gesehen. In den Bildern ist ein Block des Verteidigers auch zu erkennen. "Das ist ein Witz, dass er den abpfeift. Keine Ahnung, was er da sieht", bemängelt Nagelsmann. Als Ausrede lässt er das aber nicht gelten: "Du musst trotzdem gegen Paraguay gewinnen, das ist am Ende zu wenig."

Und in der Elfmeter-Lotterie zieht Deutschland schließlich den Kürzeren. "Normal darf es gegen so einen Gegner – bei allem Respekt – gar nicht ins Elfmeterschießen kommen", betont Kapitän Joshua Kimmich.