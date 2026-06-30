Deutschland: Der Tiefpunkt einer Verlierer-Generation?

Im Moment nur zweitklassig?
Deutschlands WM 2026 reiht sich in eine Menge von enttäuschenden Turnieren ein. Seit 2016 stand man weder bei einer EM noch bei einer WM im Halbfinale.
Kimmich äußerte laut "Sport1" schon 2022 die Angst, Teil einer Verlierer-Generation zu werden.
Damals bezog sich Antonio Rüdiger darauf: "Das ist kein schönes Gefühl, aber sind wir deswegen eine Loser-Generation?"
Nach der nächsten Enttäuschung stellt sich die Frage wohl erneut.
Havertz hält nach dem Paraguay-Spiel jedenfalls auf Nachfrage fest, dass Deutschland aktuell nur zweitklassig sei.
In einer Zeit, wo es uns in Deutschland extrem guttun würde, etwas zu haben, worauf wir stolz sein können. Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht.
"Ich kenne Deutschland als Kind vom Fernsehen: Da war es immer Halbfinale oder Finale. Das will man auch der jetzigen Generation geben", erzählt der DFB-Kapitän und holt aus.
"Fakt ist, dass wir das all den Menschen da draußen nicht geben konnten. Gerade in einer Zeit, wo es uns in Deutschland extrem guttun würde, etwas zu haben, worauf wir stolz sein können. Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht."
Dafür trage laut Kimmich allein die Mannschaft die Verantwortung. "Wir haben es verbockt, nicht die Trainer, die Medien oder der Schiedsrichter."
Hummels fordert Rücktritte
In seiner Rolle als TV-Experte äußert Mats Hummels harsche Kritik an der deutschen Nationalmannschaft. Der Ex-Profi könne sich vorstellen, dass "der ein oder andere zurücktreten" wird.
Darüber hinaus könne er sich auch vorstellen, dass andere Stammkräfte der letzten Jahre nicht mehr eingeladen werden.
"Es ist für mich kein Zufall, dass es seit der EM 2016 kein einziges starkes Turnier mehr gab. Und das hängt in erster Linie mit den Spielern zusammen."
Nagelsmann und Kimmich wollen weitermachen
Der Kapitän will zumindest schon mal nicht von Bord gehen. "Ich habe immer die Power für einen erneuten Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", unterstreicht Kimmich.
Und auch Nationaltrainer Nagelsmann will - zumindest kurz nach dem Spiel - nicht zurücktreten. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen."
Moderator Johannes B. Kerner konfrontierte Nagelsmann übrigens mit dem Fakt, dass DFB-Teamchef Berti Vogts zwei Jahre nach der WM 1994 in den USA Europameister wurde. Anders als vor zwei Jahren folgte darauf keine Ansage des aktuellen Bundestrainers: "Da sage ich lieber nichts dazu, sonst habe ich jetzt zwei Jahre wieder Stress."