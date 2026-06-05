Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist mit acht Partien inklusive einem Halbfinale eine der Hauptspielstätten der Fußball-WM.

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Für den reibungslosen Ablauf im über 70.000 Zuschauer fassenden Stadion in der Hauptstadt von Georgia ist ein Oberösterreicher verantwortlich. Dietmar Exler ist seit 2019 Chief Operating Officer (COO) und für alles außer Kartenverkauf und Sponsoring zuständig.

Der 58-Jährige ist Chef von bis zu 4.500 Leuten, die bei großen Events im Stadion arbeiten.

Seit vielen Jahren in den USA

Nach einem Auslandssemester ist der Linzer Jurist in Amerika geblieben, arbeitete zunächst für die Unternehmensberatung McKinsey und wechselte danach zu Mercedes-Benz.

In 19 Jahren beim deutschen Autokonzern arbeitete er sich bis zum CEO für Nordamerika hoch, vor sieben Jahren wechselte Exler schließlich ins Imperium von Arthur Blank.

Der Milliardär ist Mitgründer der Baumarktkette The Home Depot und Besitzer des 1,4 Milliarden Dollar teuren Stadions in Atlanta sowie der dort spielenden Clubs Atlanta Falcons aus der National Football League und Atlanta United aus der Major League Soccer.

Stadien großteils in NFL-Besitz

Exler war ab 2019 in die Gespräche mit dem Weltverband FIFA eingebunden und als einziger Europäer unter den Stadien-Betreibern auch so etwas wie Vermittler zwischen den unterschiedlichen Kulturen.

"Die erste große Challenge war die kulturelle. Überall, wo die FIFA hingeht, wird ihr der rote Teppich ausgerollt. Außer in den USA. Weil da ist halt Fußball ein viel kleinerer Sport", sagte Exler im APA-Interview.