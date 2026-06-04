Zwei Polizisten begleiten ÖFB-Team zur WM

Trainingsstätte? "Es kommt keiner hinein"
Auch die Trainingsstätte vor und während der Gruppenphase, das Harder Stadium der University of California Santa Barbara (UCSB), ist nur für das ÖFB-Team erreichbar. Zwar herrscht noch normaler Uni-Betrieb, das 17.000 Zuschauer fassende Stadion ist aber eingezäunt und rund um die Uhr gesichert.
"Es kommt keiner hinein", erklärt Kraus - mit Ausnahme des Mannschaftsbusses, der direkt einfährt, und akkreditierter Personen. Das Sicherheitspersonal stellt die FIFA in Zusammenarbeit mit der Universität.
Tauchen Studenten bei ÖFB-Training auf?
Die Uni organisiert am Freitag (5. Juni, 20:00 Uhr MESZ) auch das einzige öffentliche Training der Österreicher, das in Nordamerika geplant ist. "Wir hoffen, dass sehr viele Studenten kommen werden", sagt Kraus.
26.000 sind an der UCSB eingeschrieben, Beeinträchtigungen durch den noch laufenden Betrieb befürchtet Kraus nicht. "Das kann auch positiv sein, wir sind dort sehr willkommen." Von möglichen Abschlussfeiern werden David Alaba und Co. aber wenig mitbekommen, ihre Unterkunft ist knapp 15 Busminuten entfernt.
Was, wenn Trump auftaucht?
Das Sicherheitsaufkommen ist laut Kraus höher als bei anderen Turnieren. Sollten US-Präsident Donald Trump oder andere Regierungsmitglieder bei Spielen auftauchen, dürften die Maßnahmen zusätzlich verschärft werden.
"Die Mannschaft wird davon nicht viel merken, die fährt genauso mit einer Polizeieskorte von A nach B wie sonst auch", erklärt Kraus. Die Fans müssten zwar mit längeren Zutrittskontrollen rechnen. "Jedes Mehr an Sicherheitsstufen im Stadion kann aber eigentlich nur allen zugutekommen."
4.000 organisierte ÖFB-Fans pro Spiel erwartet
Mehr als 4.000 organisierte Fans werden laut ÖFB-Angaben bei den drei Partien gegen Jordanien, Argentinien und Algerien vor Ort sein - in den weiten Ovalen aber wohl nicht alle beisammen.
"Diese Fankurve, die wir von den jüngsten Europameisterschaften kennen, werden wir wahrscheinlich nicht haben", sagt Kraus.
Vonseiten des ÖFB werden sich zwei Fanbetreuer um die Anliegen der österreichischen Anhänger kümmern.
Allen Reisenden empfehlen Außenministerium und Fußballverband eine Reiseregistrierung (https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at). Auch eine US-amerikanische Notfall-Telefonnummer (+1-202 895 67 95), die rund um die Uhr erreichbar ist, haben die österreichischen Behörden eingerichtet.
-
Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
-
Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
-
WM 2026: Kann Österreich die EURO übertreffen?Standpunkt
-
Wenn heute WM-Wäre: Haralds ÖFB-Startelf für JordanienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Hat Rangnick die Richtigen nominiert?Standpunkt
-
Ansakonferenz: Das ist unser WM-KaderAnsakonferenz
-
ÖFB-Team: So gut wie nie?Standpunkt
-
Kalajdzic: Fixstarter bei der WM 2026?Ansakonferenz