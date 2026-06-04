Zwei Polizisten begleiten ÖFB-Team zur WM

Die Fußball-WM in Nordamerika wird von weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

ÖFB-Sicherheitschef Heimo Kraus sieht den Verband gut vorbereitet. Zwei österreichische Polizeibeamte sind stets in der Nähe der Mannschaft und werden diese nicht nur im Quartier in Kalifornien, sondern auch zu allen Spielorten begleiten.

"Das ist eine große Unterstützung", bestätigt Kraus der APA. "Wir sind sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die Umsetzung der geplanten Maßnahmen."

Unterstützung auch von der FIFA

Der ÖFB selbst hat mit Kraus und Rami Khassraf zwei Sicherheitsmitarbeiter vor Ort. Dazu hat jedes Teilnehmerland von der FIFA einen "Team Security Liaison Officer" (TSLO) erhalten, der als Bindeglied zu den örtlichen Behörden fungiert - etwa um Polizeieskorten und den Sicherheitsdienst vor Ort zu koordinieren.

Im Fall des ÖFB-Teams ist es ein pensionierter stellvertretender Polizeichef mit sehr viel Erfahrung. Zwei Mitarbeiter des österreichischen Innenministeriums sitzen zudem als Verbindungsbeamte im für das Großereignis eingerichteten International Police Coordination Center (IPCC) in den USA.

Familienbesuch nicht ausgeschlossen

Besuche von Familie und Freunden der Spieler sollen trotz der hohen Sicherheitsstandards möglich sein. "So abgeschottet sind wir nicht", erklärt Kraus.

Im Teamquartier im noblen Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara treffe man auch auf andere Hotelgäste. "Wir haben die Anlage nicht exklusiv für uns."

Das gilt auch für die Teamhotels an den Spielorten. Dort gibt es laut Kraus aber für jede Mannschaft eigene, nur für sie erreichbare Stockwerke, die mit Sicherheitspersonal versehen sind.