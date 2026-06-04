Nach Blockbuster-Trade: Ex-Rams-Star deutet Comeback an

Die Los Angeles Rams basteln an einem Jahrhundert-Team.

Erst vor wenigen Tagen ist der Trade von Myles Garrett durchgesickert. Der amtierende "Defensive Player Of The Year" (DPOY) ist im Tausch für Jared Verse und Draft-Kompensation (unter anderem ein First Round Pick) von Cleveland in die Stadt der Engel gewechselt.

Wilde Comeback-Gerüchte zu Aaron Donald

Dem nicht genug, werden nun wilde Gerüchte um ein Comeback von Aaron Donald laut: Ex-Kicker Pat McAfee gibt in der "Pat McAfee Show" preis, dass er in Kontakt mit dem dreimaligen DPOY stehe und dieser nach dem Garrett-Trade ernsthaft über eine Rückkehr nachdenkt.

Gegenüber NFL-Insider Jordan Schultz erklärt der 35-Jährige in einer Textnachricht: "Natürlich flirte ich mit der Idee (eines Comebacks). Eine unglaubliche Chance mit dem Super Bowl im SoFi (Heimat der Rams) in diesem Jahr. Wenn ich das Feuer finde, ist es eine Möglichkeit."

Auch Rams-Headcoach Sean McVay würde eine Rückkehr begrüßen: "Ich habe mit ihm über die Möglichkeit gesprochen, ihn an Bord zu holen. Wenn Aaron beschließt, im Alter von 35 Jahren wieder einsteigen zu wollen, wette ich, dass er das immer noch auf einem verdammt hohen Niveau schaffen könnte."

Rams gehen mit Star-Ensemble in die Saison

Donald ist 2014 an 13. Stelle im von den Rams gedraftet worden. Neben dem Sieg im Super Bowl LVI 2022 gegen die Cincinnati Bengals und den drei Ehrungen als "Defensive Player Of The Year" ist der Defensive Tackle zudem achtmal ins First-Team All-Pro gewählt worden. 2024 hat er seine Karriere beendet.

Neben dem dann wohl gefürchtetsten Pass-Rusher-Duo der Liga verfügen die Rams in der Defense mit Trent McDuffie über einen All-Pro Cornerback. In der Offense zieht zudem der amtierende MVP Matthew Stafford die Fäden.

Außerdem verfügt man mit Puka Nacua und Davante Adams über eines der besten Wide-Receiver-Duos der Liga. Running Back Kyren Williams ist in den vergangenen drei Saisonen jeweils über 1000 Yards gelaufen.

Alles andere als eine Super-Bowl-Teilnahme wäre mit diesem Star-Ensemble wohl eine historische Enttäuschung - selbst ohne Donald-Comeback.