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Verletzter Baumgartner? Van der Bellen muntert auf

Bundespräsident Van der Bellen verabschiedete das ÖFB-Team am Donnerstag Richtung USA - und richtete dabei auch Worte an den verletzten Christoph Baumgartner.

Verletzter Baumgartner? Van der Bellen muntert auf Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Österreichs Nationalmannschaft ist am Donnerstagvormittag von Wien-Schwechat aus zur WM-Endrunde in die USA abgehoben.

Bei der Verabschiedung des Teams gab es von Bundespräsident Alexander van der Bellen Mitbringsel in Form kleiner Glücksbringer.

"Ein Ziel ist ein Traum mit Termin", stand darauf mit Verweis auf das WM-Finale geschrieben.

Vor dem Abflug Richtung Los Angeles rollten die Teamspieler noch ein Plakat für den verletzt fehlenden Christoph Baumgartner aus.

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Auch Van der Bellen sagte zu Beginn seiner kurzen Rede: "Die Gedanken in Österreich sind heute auch bei Christoph Baumgartner."

"Lieber 'Baumi', ganz Österreich möchte Sie trösten. Nehmen Sie es nicht so schwer. Sie sind so jung, es werden sich weitere Möglichkeiten dieser Art ergeben in Ihrem Leben. Dieses Mal haben Sie Pech gehabt, das nächste Mal werden Sie entsprechendes Glück haben."

Der Mannschaft habe er schon oft alles Gute gewünscht, so der Bundespräsident. "Glück möchte ich Ihnen schon wünschen, denn wir wissen, dass es letztlich ein Spiel ist, in dem es Glück und Unglück gibt. Wir alle werden uns mit Ihnen freuen, wenn es gut geht."

Vizekanzler Andreas Babler hob die Rolle der Teamspieler als Vorbilder für die Kinder hervor, "sich zu bewegen, aber auch, auf dieses Land stolz zu sein". "Möge alles gelingen, was ihr euch vornehmt. Möge jede Strategie aufgehen und der Teamgeist spürbar werden am Spielfeld", sagte Babler.

Alaba: "Gemma Burschen"

Aus der Mannschaft sprach David Alaba. Der Kapitän erinnerte an Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren.

"Ich glaube, dass wir gemeinsam eine Reise antreten, die wirklich besonders ist. Dass der Tag heute etwas Spezielles ist. Wir hatten alle einen Traum, Fußballprofi zu werden. Und mit der Zeit auch, für Österreich spielen zu dürfen und eine Weltmeisterschaft. Heute ist der Tag gekommen, wo dieser Traum in Erfüllung geht", meinte Alaba.

"Ich glaube, wir sind bereit für diese Reise, wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Gemma Burschen, danke euch."

Auf nach Santa Barbara

Via Los Angeles geht es für das Team um Trainer Ralf Rangnick ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel "Ritz-Carlton Bacara" in Goleta bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste.

Das Auftaktspiel ist am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter.

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