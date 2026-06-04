ÖFB-Kader? "Hätte einen Jungen dazugenommen!"

Das ÖFB-Nationalteam hebt am 4. Juni 2026 Richtung USA ab.

Mit dabei sind nur 25 Kader-Spieler. Nach der Hiobsbotschaft um Christoph Baumgartner haben sich Ralf Rangnick und sein Trainer-Team fürs Erste dagegen entschieden, einen weiteren Spieler nachzunominieren.

Eine Nachnominierung ist laut Regularien noch möglich >>>

Noch vor Baumgartners Verletzung gab es bei der Kader-Nominierung die eine oder andere Personalie, über die sich streiten ließ, und die so mancher Experte gerne im offiziellen WM-Kader gesehen hätte.

"Horvath hätte es sich verdient"

"Geht man nach der jetzigen Saison, hätte es sich wahrscheinlich ein (Anm. Sascha) Horvath verdient", meint zum Beispiel Ex-ÖFB-Rekordspieler Andreas Herzog im Podcast "HERZERL mit JANKO".

Generell hätte Herzog lieber etwas mehr jugendliche Unbekümmertheit im ÖFB-Kader gesehen.

"Ich hätte einen Jungen dazugenommen. Wenn du schon einen 26-Mann-Kader hast, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass du zwei, drei jüngere Spieler dabei hast", so Herzog.

Herzog hätte gerne U21-Teamspieler dabei - vielleicht Hödl?

Paul Wanner ist mit 20 Jahren der jüngste Spieler im WM-Kader. Dieser wurde aber nicht in Österreich ausgebildet, wie Herzog anmerkt. "Dass ansonsten keiner dabei ist, der noch im U21-Team spielen könnte, finde ich nicht gut", wird der 57-Jährige deutlich.

Mit Nikolaus Wurmbrand (Rapid) befindet sich auch nur ein so ein Spieler auf der ÖFB-Abrufliste für die WM.

Herzog hätte stattdessen gerne Jacob Hödl vom SK Sturm Graz im WM-Kader gesehen. "Das ist von den Jungen in Österreich einer der, der in den nächsten ein, zwei Jahren dem Nationalteam an nächsten sein könnte."

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Die gesamte Folge HERZERL mit JANKO zum Nachschauen: