Bilder! ÖFB-Team von zahlreichen Fans am Flughafen verabschiedet

Das Abenteuer USA hat für das ÖFB-Nationalteam am 4. Juni offiziell gestartet.

Die Mannschaft und Betreuer, die Österreich bei der am 11. Juni startenden Fußball-WM vertreten, sitzen schon im Flugzeug Richtung Amerika.

Am Flughafen in Schwechat wurden sie nochmal von zahlreichen Fans, aber auch von Bundespräsident Alexander van der Ballen, Vizekanzler Andreas Babler verabschiedet.

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