Fürs Training: ÖFB-Team bediente sich bei Rapid

Österreichs Fußball-Nationalteam hat bereits sein WM-Quartier in Santa Barbara bezogen.

Um bestmögliches Training zu gewährleisten, wurden etwa vier Tonnen an Equipment über den Atlantik geschickt.

Der Großteil davon traf schon Ende Mai im Teamquartier in Goleta bei Santa Barbara ein, der Rest wurde im Mannschaftsflieger am Donnerstag mitgenommen.

"Bei all den Auflagen war es ein riesiger Aufwand, das alles durch den Zoll zu bekommen", erklärte ÖFB-Zeugwart Walter Lachnit, der gemeinsam mit seinem Zeugwart-Kollegen Jovo Marjanovic fürs ÖFB-Equipment zuständig ist.

Rapid-Trainingsutensilien reisten mit in die USA

Das Gepäck umfasste unter anderem medizinische Produkte und Nahrungsmittel. Der Inhalt musste detailliert nach Gewicht und Warenwert aufgeschlüsselt werden, ansonsten hätte es bei der Einfuhr Probleme gegeben.

Auch viele Trainingsutensilien wie Hütchen oder Dummies wurden vorzeitig nach Kalifornien befördert, deshalb borgte man sich in den vergangenen Tagen für die Einheiten am ÖFB-Campus Zubehör von den Nachwuchsteams oder auch von Rapid aus.

Bis zu möglichem Finale gerüstet

In Nordamerika wird es keinen Engpass geben, denn die Zeugwarte sind in puncto Equipment sogar für einen Vorstoß bis ins Finale gerüstet. "Du musst ja mit allem rechnen", schmunzelte Lachnit.

Marjanovic packte pro Spieler 30 Garnituren Dressen ein - normalerweise wird pro Match und Kicker mit drei Garnituren kalkuliert. "Aber ich war schon bei der U20-WM 2007 in Kanada dabei (Anm.: Österreich wurde Vierter), und da habe ich gesehen: Wenn die Euphorie kommt, werden die Trikots überall gebraucht", sagt Marjanovic.