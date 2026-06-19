Bittere Nachrichten für Ismael Koné und das kanadische Nationalteam.

Der erste WM-Triumph der Geschichte von Gastgeber Kanada über Katar (zum Spielbericht >>>) wurde von der offensichtlich schweren Verletzung des Mittelfeldspielers überschattet (hier nachlesen >>>).

Nun herrscht Klarheit über die Diagnose. Wie Fabrizio Romano auf "X" teilt, hat sich der 24-Jährige eine Fraktur der Tibia (Schienbein) sowie der Fibula (Wadenbein) zugezogen.

Er befinde sich bereits mit Unterstützung seiner Mutter im Spital, wo er sich einem medizinischen Eingriff unterziehen muss.

Die Weltmeisterschaft ist damit für ihn gelaufen, es wird mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten gerechnet.