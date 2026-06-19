Warum Laimer gegen Argentinien der ideale Zehner ist

Konrad Laimer in der Rolle von Christoph Baumgartner. Diese Lösung hatten – vor allem für den WM-Auftakt gegen Jordanien – nur ganz wenige am Schirm.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich für den 29-Jährigen hinter Solo-Spitze Sasa Kalajdzic entschieden, erst mit der Einwechslung Carney Chukwuemekas in der 59. Minute rückte Laimer zurück auf die Linksverteidiger-Position.

Dass der Bayern-Profi gegen Argentinien abermals als Zehner aufläuft, ist aktuell sehr wahrscheinlich.

Andere Tugenden gefragt

Das Spiel gegen den Weltmeister wird selbstredend ein anderes als jenes beim 3:1-Sieg zum Auftakt. Die Argentinier setzen auf Ballbesitz und kombinieren gerne durch die Mitte.

Vom ÖFB-Team sind altbekannte Tugenden deshalb mehr denn je gefragt.

Assistenz-Coach Stefan Oesen sagt: "Uns zeichnet das Spiel gegen den Ball als Mannschaft aus. Wir nehmen in Anspruch, dass wir das anders machen als viele andere Nationalmannschaften, das ist ein Alleinstellungsmerkmal."

Erster Sprint muss sitzen

Wer pressen will, braucht einen Pressing-Auslöser. Also jemanden, der allen Mitspielern mit einem Lauf das Signal zum Draufgehen gibt.

Oesen erklärt es so: "Es gibt in Salzburg den Satz: 'Erster Sprint muss sitzen!' Das ist tatsächlich so. Wenn du keinen guten Auslöser findest, ist es brutal schwer, dass ein Netz überhaupt zu sprinten beginnt."