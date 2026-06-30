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Koeman lässt Zukunft nach WM-Aus offen: "Will in Ruhe nachdenken"

Der Bondscoach ist nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale angezählt. Seinen Rücktritt hat der 63-Jährige allerdings nicht angeboten.

Koeman lässt Zukunft nach WM-Aus offen: "Will in Ruhe nachdenken" Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Die Niederlande ist gegen Marokko vorzeitig aus der WM 2026 ausgeschieden, ein weiteres Mal war nach dem Elfmeterschießen Schluss (zum Spielbericht>>>).

Bei der Oranje könnte nun ein erneuter Umbruch anstehen, auch die Zukunft von Bondscoach Ronald Koeman ist offen. Der 63-Jährige steht nach dem Aus besonders in der Verantwortung, hatte er vor dem Spiel das System von dem für die Niederlande typischen 4-3-3 auf ein 3-4-3 umgestellt. Kritik gab es dafür unter anderem von Schwedens Legende Zlatan Ibrahimovic.

"Ich weiß, als Bondscoach werde ich gelobt, wenn das 1:1 nicht mehr fällt. Jetzt werde ich kritisiert, weil ich mit fünf Verteidigern gespielt habe", entgegnete Koeman.

Koeman lässt Verbleib offen

Ob er über den WM-Sommer hinaus Trainer bei "Oranje" bleibt, weiß auch der ehemalige Barca-Coach selbst noch nicht. Seinen Rücktritt habe er allerdings nicht angeboten, wie er nach dem Spiel erklärte. "Ich werde in Ruhe über meine Zukunft nachdenken", so Koeman, der seit 2023 zum zweiten Mal in seiner Karriere Nationaltrainer der Niederlande ist.

Dass es für ihn trotz einer insgesamt enttäuschenden Amtszeit weitergeht, erscheint allerdings unrealistisch – sein Vertrag läuft mit Ende der Weltmeisterschaft aus.

Ex-Dortmund-Coach als Nachfolger gehandelt

Ein Nachfolger soll bei "Oranje" bereits gehandelt werden: Laut dem Fachblatt "Voetbal International" soll Peter Bosz, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, Favorit auf die Nachfolge Koemans sein.

Seit Sommer 2023 trainiert der 62-Jährige die PSV Eindhoven, mit der er drei Mal in Folge die niederländische Meisterschaft gewann. Bosz steht für ein offensives 4-3-3-System, das er bisher bei jeder seiner Trainerstationen implementiert hat. Unter anderem coachte der Niederländer schon den BVB, Bayer Leverkusen oder Olympique Lyon.

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